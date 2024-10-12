¿Nodal tiene problemas con el alcohol? Su equipo de trabajo rompe el silencio

Video ¿Pepe Aguilar llevó a Nodal a rehabilitación tras ser hospitalizado? Esto se sabe

Recientemente Christian Nodal encendió las alarmas al aparecer en redes sociales postrado en la cama de un hospital, con dicha imagen informó que tenía que posponer uno de sus conciertos por problemas de salud.

Aunque fue su propio equipo de trabajo quien compartió la fotografía y explicó en un comunicado que el cantante tenía una "fuerte infección estomacal", surgieron varias especulaciones a su alrededor, algunas de ellas decían que había sido internado en un centro de rehabilitación que su propio suegro, Pepe Aguilar, le había recomendado para tratar su supuesto problema con la bebida.

PUBLICIDAD

¿Nodal tiene problemas con el alcohol?

El equipo de trabajo de Christian explicó el por qué fue llevado al hospital y si tiene un problema de adicción con el alcohol.

"Nada de eso es cierto", dijo el publirrelacionista del esposo de Ángela Aguilar a la periodista Mandy Fridmann. "Invitamos a los amigos de la prensa, a quienes siempre le hemos agradecido el apoyo en la carrera de Christian Nodal, que no se hagan eco de manera irresponsable de esa falsa noticia que lo único que busca es provocar daño a nuestro artista".

De acuerdo con la entrevista, el equipo del intérprete de 'Ya No Somos Ni Seremos' reiteró que el incidente de salud se debió a problemas estomacales.

"La verdad es solo una y se las informamos en su momento: Christian debió ser ingresado en un hospital en México de emergencia por un problema delicado estomacal".

Explicaron que después del tratamiento y de tomar unos días de reposo, el cantante se recuperó y retomó las presentaciones de su gira 'Pa'l Cora Tour'.