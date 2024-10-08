Nodal habría sufrido “congestión alcohólica”: “Se desvaneció en una fiesta donde estaban varios Aguilar”

Video ¿Nodal ignora a Ángela Aguilar ante petición de que deje de tomar? El video que genera polémica

Christian Nodal causó preocupación luego de que la noche del pasado 1 de octubre se diera a conocer que se encontraba en un hospital.

Al respecto, el periódico El Universal reportó que el publirrelacionista del cantante aseveró que este fue atendido a causa de una “fuerte infección estomacal”.

Finalmente, la tarde del jueves 3, se informó que el sonorense ya se encontraba en su hogar, donde debía guardar “reposo absoluto” y continuar con su tratamiento médico.

Aparentemente, él está tan recuperado que la noche de este lunes 7 pudo brindar el concierto que tenía programado en Guadalajara, Jalisco.

¿Nodal sufrió en realidad una congestión alcohólica?

Si bien, el equipo de trabajo de Nodal indicó en su momento por qué él estuvo enfermo, dicha versión ha sido puesta en entredicho.

De acuerdo con el comunicador ‘Lobo Kadri’, del canal de YouTube ‘Kadri Paparazzi’, el intérprete de ‘Adiós amor’ en realidad habría sufrido malestar debido a que bebió de más.

Asegurando tener una “muy buena fuente”, él puntualizó: “Dijeron que era por un problema estomacal, [pero] cuando se te pasan las cubetadas de agua, terminas a ‘full’”.

“Y eso es lo que supuesta y alegadamente le ocurrió: se le pasó la fiesta, se excedió un poco, o un mucho, y hoy lo tienen hospitalizado porque se les desvaneció”, agregó.

El presentador detalló que presuntamente el compositor “se puso muy mal” y “se desvaneció en una fiesta donde estaban varios Aguilar”.

Mamá de Nodal se habría molestado con Pepe Aguilar

Según ‘Lobo Kadri’ la indisposición que atravesó Christian habría ocasionado el coraje de su madre, Cristy Nodal, en contra del papá de su nuera Ángela, Pepe Aguilar.

“La mamá está tan enojada que salió a decir esto, por eso es lo de ‘cuídemelo bien’ y le mandó una amenaza: ‘aquí no decimos nada, ¡eh!, aquí aguantamos, nada más cuídemelo’”, explicó.

“Porque ella en cualquier momento se puede enojar y salir a decir esto que hoy te estoy diciendo: que supuesta y alegadamente, Christian ingresa al hospital por una congestión alcohólica”, añadió.

Previamente, el periodista Gustavo Adolfo Infante expuso durante su programa ‘Sale el sol’ que el autonombrado ‘Forajido’ habría resultado afectado por su forma de beber.