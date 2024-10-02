Nodal se habría desmayado antes de ser hospitalizado: una foto pudo advertir “días complicados”

Video Nodal seguirá hospitalizado: esta es la enfermedad que padece

Christian Nodal se habría desmayado antes de ser hospitalizado, reportó la periodista Mandy Fridmann en el sitio Las Top News este 2 de octubre.

De manera extraoficial, la periodista pudo saber que el esposo de Ángela Aguilar había sufrido un desmayo después de “haber tenido varios días complicados en todos los sentidos”, mientras que de manera oficial, Latin Icons, equipo de publicidad del cantante, le informó que éste se encontraba estable tras presentar una fuerte infección estomacal.

“Él está estable y estamos esperando los últimos resultados de los análisis que se le practicaron cuando fue ingresado”, mencionaron.

El cantante de regional mexicano reportó su hospitalización en sus redes. Imagen Nodal / Instagram

Una foto habría advertido que Nodal pasaba “días complicados”

Aunque el estado de salud de Christian Nodal es reservado, horas antes de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ reportara su hospitalización por medio de un "comunicado urgente" y una fotografía desde la cama de un hospital (que luego eliminó), se dejó ver en medio de una habitación posando con una playera que decía: ‘Talented, motherf*cker’ (talentoso cabr*n).

Esta publicación estuvo acompañada del tema ‘Problema cabr*n’, de Residente, que dice: “Es que soy un problema, un problema cabr*n, para todo el que se meta conmigo un problema cabr*n”, lo que habría advertido “días complicados” y que más tarde estaría confirmando su mamá, Cristy Nodal.

Nodal sorprendió al publicar esta foto horas antes de reportar su hospitalización. Imagen Nodal / Instagram



De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, la última vez que Christian Nodal mencionó a Residente en sus publicaciones fue cuando tuvo un enfrentamiento con J Balvin, hecho que también lo llevó a tomar terapia por problemas de ansiedad.

¿Por qué fue hospitalizado Nodal?

Christian Nodal no reveló la causa de su hospitalización, pero su publirrelacionista comentó al diario El Universal que el artista presentaba una "fuerte infección estomacal".

"Por el momento sabemos que es una fuerte infección estomacal, pero estamos a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa", dijo la noche del 1 de octubre.

Finalmente, aseveró que el esposo de Ángela Aguilar permanecería hospitalizado por las siguientes 48 horas.