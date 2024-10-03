Christian Nodal

Nodal rompe el silencio tras hospitalización de emergencia: revela malas noticias

Por medio de un “comunicado urgente”, el esposo de Ángela Aguilar dio detalles sobre su estado de salud luego de ser internado en una clínica el pasado 1 de octubre por una “fuerte infección estomacal”.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Alcohol y Pepe Aguilar? Las teorías sobre la hospitalización de Nodal

Christian Nodal rompió el silencio tras su hospitalización de emergencia del pasado 1 de octubre. El cantante de regional mexicano brindó detalles de su estado de salud y reveló malas noticias para su público.

Por medio de un “comunicado urgente”, el cantante de 25 años informó, a través de su equipo de trabajo, que ya había sido dado de alta de la clínica y que continuaría con su tratamiento desde la comodidad de su casa

“Informamos que ya se encuentra en su hogar, donde deberá hacer unos días de reposo absoluto, mientras sigue con el tratamiento recibido para erradicar la fuerte infección estomacal, misma que lo tuvo bajo observación en emergencias en días pasados”, señalaron este 3 de octubre.

Nodal revela malas noticias a sus fans tras hospitalización

En este mismo documento, Christian Nodal anunció la cancelación de sus siguientes shows en Estados Unidos con el objetivo de continuar con su recuperación. Sin embargo, informó que estos serían retomados próximamente.

“Lamentablemente debemos anunciar que las fechas programadas para este fin de semana en Denver, Colodado, y Salt Lake City Utah, serán pospuestas para el mes de noviembre”, destacó.

Nodal da malas noticias a sus fans en Estados Unidos.
Imagen Nodal / Instagram


“La gira será retomada a partir del próximo lunes 7 de octubre en el palenque de la Ciudad de Guadalajara, (México) dentro de las Fiestas de Octubre”, puntualizó.

Sin dar más detalles, el equipo del intérprete de ‘Botella tras botella’ agradeció “profundamente las muestras de cariño, preocupación y las oraciones” hacia el artista.

¿Por qué fue hospitalizado Nodal?

La noche del 1 de octubre, el publirrelacionista de Christian Nodal comentó al diario El Universal que el artista presentaba una "fuerte infección estomacal", por lo que había sido hospitalizado.

Asimismo, indicó que el esposo de Ángela Aguilar permanecería bajo observación médica por las siguientes 48 horas y “a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa".

Christian Nodal reportó su hospitalización con esta fotografía que luego borró de Instagram.
Imagen Nodal / Instagram


Este jueves 3 de octubre, Pepe Aguilar compartió a Alan Tacher en Despierta América que, posiblemente, Nodal estaba “sobretrabajado”.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarFamosos

