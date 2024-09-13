Christian Nodal

Nodal confiesa sentir nervios porque se someterá a procedimiento estético: “Deséenme suerte”

El cantante continúa con el proceso para devolverle a su rostro una apariencia más natural. En el pasado, él ha confesado el daño que sufre su piel debido a las intervenciones.

Nodal se somete a procedimiento estético: este es el cambio que se hizo

Christian Nodal se sinceró públicamente sobre el nerviosismo que experimentaba previo a someterse a un nuevo procedimiento estético.

El cantante, de 25 años, compartió que nuevamente recurriría a un experto para continuar con el proceso de eliminar algunas de las tintas que tiene en el rostro.

Nodal revela su preocupación ante el “dolor” y la “irritación”

Mediante un video que publicó en sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Adiós amor’ contó este 12 de septiembre su inquietud.

“Hoy también estoy nervioso porque, a diferencia de ayer, tengo una sesión para seguir borrando mis tatuajes de la cara”, dijo.

Christian Nodal tomó la decisión de quitarse los ‘tattoos’ mientras esperaba la llegada de su hija Inti, a quien procreó con Cazzu.

En entrevista con el periódico El Tiempo, en noviembre de 2023, él explicó que el motivo era que le “gustaría” que la pequeña “conozca” su rostro más al natural.

Conversando el pasado mayo con Luz García, para el podcast ‘Noche de Luz’, el sonorense indicó que llevaba hasta el momento “tres sesiones”.

Horas antes de otro encuentro con un especialista, el esposo de Ángela Aguilar admitió que le preocupaba lo que sucedería después.

“A ver cómo nos va con la inflamación, la irritación, con el dolor y todo. Deséenme suerte, por favor, los amo mucho”, externó.

Gracias a esta aparición, se puede apreciar que a Nodal ya se le ven mucho menos los diseños que están en su frente, así como el símbolo prehispánico del pueblo seri en sus mejillas.

Los tatuajes que Nodal tienen en la cara se notan menos.
Imagen Christian Nodal/Instagram y Mezcalent

Anteriormente, también con García, él detalló que luego del procedimiento a su piel se le “hacen unas llagas muy dolorosas”, además de “unas bolsitas como de aguas”.

“Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario, no tengo tiempo para la sanación, ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más”, contó.

¿Por qué Nodal se tatuó la cara?

En su conversación con la presentadora, Christian Nodal desveló la razón por la que alteró su imagen con tatuajes.

“Lo hice por rebeldía. Sentía que me querían encasillar, como ‘que vaya a ser como un don Vicente (Fernández)’. Quería no gustarle a la gente para que nada más les gustara por mi música”, sentenció.

Hay diseños que sí “tienen mucho significado”, pero actualmente él no desea “parecer que me quedé dormido y me rayaron toda la cara”.

