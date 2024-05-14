Christian Nodal

Nodal revela las lesiones que le quedan tras quitarse los tatuajes del rostro: “Llagas, como si te quemaras”

El cantante reconoció que muchos de los diseños que tiene en el rostro no tiene significado y dio detalles de las lesiones que resultan de las sesiones que le realizan cada dos o tres meses para eliminar los tatuajes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video ¿A Nodal ya se le borraron los tatuajes? Fans dicen que su cara luce mejor que nunca

Christian Nodal habló de las lesiones que le quedan en la piel tras cada sesión que le realizan para borrarse los tatuajes.

En entrevista con Luz García para el podcast ‘Noche de Luz’, el sonorense de 25 años confesó que motivado por el nacimiento de su hija Inti se ha sometido a dolorosas sesiones para desaparecer algunos de los diseños que tiene grabados en la piel.

PUBLICIDAD

El cantante de ‘Botella tras botella’ reveló el número de sesiones que se ha realizado y las razones por las que no le ha ido tan bien en la recuperación de las lesiones que resultan del tratamiento.

"Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones", confesó.

Más sobre Christian Nodal

¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar
0:59

¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar

Univision Famosos
Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar
2 mins

Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar

Univision Famosos
Piden a Emiliano Aguilar poner la “conversación completa con Nodal”: dice que “está más intensa”
1:00

Piden a Emiliano Aguilar poner la “conversación completa con Nodal”: dice que “está más intensa”

Univision Famosos
Hermana de Nodal responde a quien pide le dé "consejos" al cantante en medio de polémicas
0:53

Hermana de Nodal responde a quien pide le dé "consejos" al cantante en medio de polémicas

Univision Famosos
Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"
3 mins

Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas
0:58

Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas

Univision Famosos
Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan
2 mins

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan

Univision Famosos
Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”
0:59

Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”

Univision Famosos
Adela Micha confirma que hubo un acuerdo con Nodal previo a la entrevista: ¿Dejaron de seguirse?
0:54

Adela Micha confirma que hubo un acuerdo con Nodal previo a la entrevista: ¿Dejaron de seguirse?

Univision Famosos
¿Cuánto miden Nodal, Ángela Aguilar y toda la familia? La pareja mediría lo mismo
1:10

¿Cuánto miden Nodal, Ángela Aguilar y toda la familia? La pareja mediría lo mismo

Univision Famosos

Nodal reconoció que no cumple por completo con las indicaciones para la recuperación de su piel, por lo que se le ha dificultado la sanación de las heridas.

"Pero hacen unas llagas muy dolorosas, la piel se hacen como unas bolas, bolsitas como de aguas, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario, no tengo tiempo para la sanación, ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más", dijo.

Nodal reveló que lleva tres sesiones para quitarse los tatuajes del rostro.
Nodal reveló que lleva tres sesiones para quitarse los tatuajes del rostro.
Imagen Mezcalent, Nodal/Instagram

¿Por qué se tatuó Christian Nodal?

El cantante aceptó que muchos de los tatuajes que se ha realizado no tienen un significado especifico y que comenzó con su afición a estos como un acto de rebeldía a los estereotipos marcados en la industria del regional.

"En su momento me encantaban los tatuajes. Lo hice por rebeldía. Yo sentía que me querían encasillar, como 'que vaya a ser como don Vicente (Fernández)'. Quería no gustarle a la gente para que nada más le gustara por mi música", explicó.

Nodal destacó que quiso marcar un camino propio en el género que abriera una pauta para lo que las nuevas generaciones quisieran expresar de forma genuina y no siguiendo patrones de personajes leyenda de la música.

PUBLICIDAD

"Había tantas cosas impuestas que quería romper para que llegue gente de otra generación que entienda que ellos pueden vestirse, ser quienes quieran ser, al final la música es una cosa y la estética de la música, enamórate del proyecto, del artista", resaltó.

Finalmente, el artista describió una de las razones principales para desaparecer de su piel algunos de los tatuajes.

"Hay tatuajes que sí tienen mucho significado, otros que no, pero visualmente sí quisiera no parecer que me quedé dormido y me rayaron toda la cara", finalizó.

Relacionados:
Christian NodalTatuajesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD