Nodal revela las lesiones que le quedan tras quitarse los tatuajes del rostro: “Llagas, como si te quemaras”

Video ¿A Nodal ya se le borraron los tatuajes? Fans dicen que su cara luce mejor que nunca

Christian Nodal habló de las lesiones que le quedan en la piel tras cada sesión que le realizan para borrarse los tatuajes.

En entrevista con Luz García para el podcast ‘Noche de Luz’, el sonorense de 25 años confesó que motivado por el nacimiento de su hija Inti se ha sometido a dolorosas sesiones para desaparecer algunos de los diseños que tiene grabados en la piel.

El cantante de ‘Botella tras botella’ reveló el número de sesiones que se ha realizado y las razones por las que no le ha ido tan bien en la recuperación de las lesiones que resultan del tratamiento.

"Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones", confesó.

Nodal reconoció que no cumple por completo con las indicaciones para la recuperación de su piel, por lo que se le ha dificultado la sanación de las heridas.

"Pero hacen unas llagas muy dolorosas, la piel se hacen como unas bolas, bolsitas como de aguas, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario, no tengo tiempo para la sanación, ahí con el tiempo se han ido borrando un poquito más", dijo.

Nodal reveló que lleva tres sesiones para quitarse los tatuajes del rostro. Imagen Mezcalent, Nodal/Instagram

¿Por qué se tatuó Christian Nodal?

El cantante aceptó que muchos de los tatuajes que se ha realizado no tienen un significado especifico y que comenzó con su afición a estos como un acto de rebeldía a los estereotipos marcados en la industria del regional.

"En su momento me encantaban los tatuajes. Lo hice por rebeldía. Yo sentía que me querían encasillar, como 'que vaya a ser como don Vicente (Fernández)'. Quería no gustarle a la gente para que nada más le gustara por mi música", explicó.

Nodal destacó que quiso marcar un camino propio en el género que abriera una pauta para lo que las nuevas generaciones quisieran expresar de forma genuina y no siguiendo patrones de personajes leyenda de la música.

"Había tantas cosas impuestas que quería romper para que llegue gente de otra generación que entienda que ellos pueden vestirse, ser quienes quieran ser, al final la música es una cosa y la estética de la música, enamórate del proyecto, del artista", resaltó.

Finalmente, el artista describió una de las razones principales para desaparecer de su piel algunos de los tatuajes.