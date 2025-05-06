Nodal habla como nunca antes de su hija Inti y recuerda cuando vivían juntos, ¿con Cazzu?

Christian Nodal habló como nunca antes lo había hecho sobre su hija Inti, pequeña que procreó con Cazzu durante su relación.

El cantante de regional mexicano se refirió a su etapa en la paternidad durante la transmisión del podcast ‘La Cotorrisa’, donde recordó la etapa en la que vivía con ella en Argentina. Incluso, aseguró a los presentadores, Ricardo Pérez y Slobotzky, que la pequeña le había heredado un peculiar tic.

“Yo tengo un tic, siempre que estoy pensando o profundizando algo, me estoy pellizcando la oreja o me empiezo a disociar de que me voy cada que estoy pensando”, contó en la emisión transmitida el 4 de mayo.

“Recuerdo que hace tiempo había una foto o un video, no me acuerdo, y estaba con mi hija viendo la televisión y los dos con la misma cara, y los dos agarrando la orejita, y dices tú ‘¿pero eso cuándo lo aprendió?’ Está bien loco eso”, insistió.

Así ha sido su experiencia como papá

En ese sentido, Nodal reflexionó sobre la paternidad y lo demandante que puede ser la crianza de un hijo. Asimismo, destacó que los gustos musicales de su hija lo han hecho evolucionar y ver la música desde otra perspectiva.

“Lo mejor es cuando entras en esa etapa en la que entiendes a los papás”, destacó el intérprete de ‘Amé’. “A mi hija le encantan ‘Los canticuentos’, algo así se llaman. Entonces, ya me aprendí la de ‘La cumbia del cocodrilo’. Aprenderte las canciones y ver desde otra perspectiva la vida, dices ‘mi mamá y papá se rifaron conmigo todo esto... el Barney, Los Teletubbies”, puntualizó.

¿Nodal visita a Inti en Argentina?

Desde la abrupta separación de Christian Nodal y Cazzu, poco es lo que se sabe sobre la relación que mantiene el esposo de Ángela Aguilar con su hija, quien radica en Argentina junto a la cantante, mientras que él reside en Estados Unidos.

En septiembre de 2024, los famosos celebraron juntos el primer cumpleaños de Inti. Aunque en redes sociales solo fue Julieta Cazzuchelli quien compartió imágenes del festejo, la presencia de su expareja fue evidente.

Un mes después, Cazzu reveló en el programa ‘PLP’, de la cadena Lazzu TV, que Nodal solo había visitado a su hija un par de veces desde su ruptura.

“Las dos veces que recibí a su papá en mi casa, fue siempre lleno de respeto”, aseguró sin dar detalles.

Mientras que en noviembre de ese mismo año, ante la controversia de que se encontraba peleando por la manutención para su hija, Nodal aseguró ser un papá responsable. Sin embargo, admitió que no estar cerca de ella era complicado a nivel emocional.

“No sé si sepan, pero yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana o lo que sea. Todos los días que tengo libres, que son dos o tres, estoy descansando literalmente para seguir de gira, seguir trabajando y pues para hacer un futuro”, dijo el sinaloense.

“Entonces, se complica esa situación y no hay como un acercamiento, no es como que la bebé venga a mí, no hay nada de eso. Créanme que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera, vive del otro lado del mundo”.

“Que yo ando peleando por dinero de mi bebé, yo me he hecho cargo desde siempre de ella, de todo”, aseveró visiblemente molesto, dejando claro que, aunque “hay una relación” con Cazzu, ésta “no es tan cercana”, pero sirve para resolver los asuntos relacionados con Inti.