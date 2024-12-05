Christian Nodal

Ángela Aguilar hace importante confesión a Nodal tras no invitarla a cantar en su último show

La esposa del cantante de regional mexicano no se guardó nada y compartió un contundente mensaje en sus historias tras la última presentación de Nodal en Costa Rica.

Video Hermano de Ángela Aguilar reacciona a señalamientos por decirle que se “aguante” ante críticas

Ángela Aguilar hizo importante confesión a Christian Nodal tras no invitarla a cantar en el último show del año que ofreció en Costa Rica como parte de ‘Pa’l Cora Tour’.

La noche del miércoles 4 de diciembre, la hija de Pepe Aguilar compartió imágenes de la última presentación que su esposo, mismas que acompañó de un contundente mensaje.

“Último show del año, me siento tan orgullosa de ti”, escribió la intérprete de ‘La Llorona’ pese a no haber subido a cantar con su marido el tema ‘Dime cómo quieres’, tal como lo había hecho en pasadas ocasiones.

Así expresó Ángela su admiración por su esposo.
Además de esta publicación, Ángela Aguilar orquestó una porra para Nodal en el interior de su avión privado, donde evidenció una vez más lo orgullosa que se siente de él.

“¡Bravo!”, se le escucha decir mientras en su video aparece su hermano Leonardo aplaudiendo los éxitos de su cuñado.

Leonardo Aguilar junto a su cuñado Nodal.
Nodal recibe galardón en Costa Rica

De acuerdo con imágenes compartidas este 5 de diciembre por El Gordo y La Flaca, Christian Nodal recibió el reconocimiento ‘Proyecto Impacto’ durante su show en Costa Rica por ser el primer cantante en incorporar a la comunidad sorda en un show.

El intérprete de ‘Adiós Amor’ recibió esta distinción tras ofrecer una “experiencia única” a través de intérpretes de lengua de señas y vibraciones especiales para que sus fans pudieran sentir su música.

“Última fecha del año y se cerró como se debe. ¡Los amo Costa Rica!, pura vida”, anotó el esposo de Ángela Aguilar en sus historias de Instagram.

