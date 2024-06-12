Christian Nodal

Nodal habría comprado una casa para estar más cerca de Ángela ahora que son novios

Presuntamente el cantante de 25 años adquirió una propiedad para poder estar junto a su ahora novia. Ellos confirmaron su relación el 10 de junio.

Video Pepe Aguilar reacciona cuando le dicen “La Madrastra” a Ángela Aguilar por su romance con Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar están gozando su relación incluso en medio de las duras críticas que reciben por ello.

“Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”, aseguró el cantante en un mensaje para Instagram el 10 de junio.

Pese a su ocupada agenda laboral, el intérprete de ‘Botella tras botella’ ha encontrado cómo pasar tiempo con la hija de Pepe Aguilar, e incluso viajaron hasta Roma, Italia, en días pasados.

El deseo del también compositor por estar junto a su ahora novia sería tal que inclusive ya habría adquirido una propiedad cercana a donde ella reside.

Nodal habría comprado casa para estar con Ángela Aguilar

Ha sido la creadora de contenido en temas del espectáculo ‘Chamonic’ quien dio a conocer el presunto proceder del mexicano.

“Nodal compró una casa en Texas, cerca de donde vive Ángela, pues en Magnolia es más privada la vida, fuera de paparazzi”, indicó en un ‘post’ en su cuenta de la mencionada red social.

A principios de mes, antes de que se confirmara que los artistas tienen un idilio, la misma ‘influencer’ aseveró que la llamada ‘Princesa del regional’ se había mudado del hogar familiar.

“Ella está en otra etapa a sus casi 21 años. Vive sola en Magnolia, Texas. Tiene su propio departamento. Está construyendo su casa en Zacatecas”, detalló.

El 24 mayo, justo un día después de que Christian anunciara su separación de Cazzu, salió a la luz una fotografía en la que aparece con Ángela, lo que levantó sospechas de que algo ocurría entre ellos.

La usuaria de TikTok Nelitza Sauceda, quien afirma haber capturado dicha imagen, aclaró que se los encontró la noche del 22 de mayo a las afueras de una tienda en la ciudad de Magnolia.

Así se habrían reconectado Nodal y Ángela Aguilar

Según ‘Chamonic’, Christian y Ángela presuntamente tuvieron un romance “antes de grabar” su exitosa canción ‘Dime cómo quieres’, pero rompieron porque “ella era menor de edad”.

Asimismo, expone que su reencuentro se habría dado porque trabajaron en una nueva colaboración, que “pronto saldrá”, y ahí fue “donde volvieron a hacer clic”.

Supuestamente, ella desvela, Nodal y Cazzu “terminaron hace 3 meses y medio” pues “como pareja estaban distanciados desde que nació su bebé”, Inti.

Por su parte, el cantautor aclaró que Aguilar no estuvo involucrada en su truene con la argentina: “En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”.

