¿Nodal quiere competir con su ex, Cazzu? El cantante hace importante anuncio luego de ella

Video Así fue el regreso de Cazzu a las redes y esto dijo tras el escándalo de Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu sorprendió a sus miles de admiradores al anunciar que regresaría a sus redes sociales tras ‘desaparecer’ de ellas a raíz del escándalo ocasionado por la relación de su ex, Christian Nodal, y Ángela Aguilar.

Fue por medio de un mensaje en TikTok que ella reveló que haría un ‘live’ la tarde del miércoles 28 de agosto.

“Celebremos el cuarto aniversario del álbum ‘Una niña inútil’. Un viaje por ritmos R&B sensuales y románticos que marcaron sus corazones”, se lee.

Tal como prometió, Cazzu dio un mini concierto virtual a las 5pm ET para sus seguidores. La cantante apareció con un atuendo casual y acompañada de sus músicos en el íntimo show.

¿Nodal haría competencia a Cazzu?

A horas de que trascendiera la noticia de la reaparición de Cazzu, Christian Nodal lanzó su propia misiva en sus historias de Instagram.

Ante la cámara, el intérprete de ‘Botella tras botella’ reveló que próximamente también realizará una transmisión en las diversas aplicaciones.

“¿Qué tal mi gente? Hago este videíto para para invitarlos a que no se pierdan el lanzamiento de mi EP, la primera parte de ‘Pa’l Cora’, van a salir cuatro temas más”, explicó.

“Estén pendientes de todas las plataformas digitales, vamos a hacer un ‘en vivo’ por TikTok, por Instagram, por Facebook, por todas partes, para que estén pendientes, por YouTube”, dijo.

Dicho material discográfico se estrenará este jueves 29 de agosto, por lo que la conexión se llevará a cabo el mismo día a las 16:00 horas de la Ciudad de México.

El famoso compositor de 25 años adelantó, “para dar un poco de contexto”, qué es lo que abordará durante la inminente emisión.

“Voy a estar hablando un poquito del nacimiento de estos temas, de la producción y les voy a cantar todo el EP completo de ‘Pa’l Cora’”, mencionó.

“No se lo pueden perder”, sugirió. “Les voy a dejar un ‘link’ para que hagan ‘pre-save’ y otro para que estén pendientes y, al momento del ‘stream’ se me conecten”.

Christian Nodal anunció que, al igual que Cazzu, hará un 'live'. Imagen Christian Nodal/Instagram

Nodal y Cazzu se habrían visto

Christian Nodal anunció su separación de Cazzu el 23 de mayo pasado, justo 17 días antes de que Ángela Aguilar confirmara que ya eran pareja.

Desde entonces, la trapera se quedó al cuidado de Inti, la pequeña de casi un año que comparte con el cantautor del genéro regional mexicano.

Hace una semana, el sonorense y la llamada ‘Nena trampa’ presuntamente se reencontraron por primera vez después de que él se casara con la hija de Pepe Aguilar.