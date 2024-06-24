Christian Nodal

Nodal ya no oculta su amor por Ángela Aguilar: publica sus primeras imágenes junto a la cantante

Entre besos y abrazos, el cantante de regional mexicano se dejó ver muy enamorado de la hija de Pepe Aguilar. La joven pareja protagonizó su primer beso en redes sociales.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Nodal al fin presume en redes su relación con Ángela: grita su amor en romántico video

Christian Nodal ya no oculta su amor por Ángela Aguilar en redes. Luego de la hija de Pepe Aguilar compartiera su primera fotografía junto al cantante recortando su rostro, el intérprete de regional mexicano publicó sus primeras imágenes junto a su joven novia.

Este lunes 24 de junio, el cantante se dejó ver muy enamorado a través de sus historias de Instagram, donde posó en varias ocasiones junto a Ángela Aguilar en lo que parecía ser el interior de un estudio de grabación.

En las imágenes, además de intercambiar besos, abrazos y miradas cómplices mientras tocan el piano, Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizaron su primer beso en Instagram, donde se habrían dedicado uno y otro la palabra “amor”, según el aparente movimiento de sus labios.

La publicación del intérprete de 25 años estuvo acompañada por el tema ‘La vie en rose’, de Edith Piaf, el cual haría referencia a su estancia en París con Ángela Aguilar.

Nodal y Ángela Aguilar protagonizaron su primer beso en redes.
Imagen Nodal / Instagram


El reciente posteo de Nodal en Instagram también habría despertado rumores de una nueva colaboración musical con su novia, ya que horas antes la nieta de Flor Silvestre se mostró emocionada en el estudio de grabación.

Nodal y Ángela disfrutan de su amor en París

El viernes 21 de junio, Jordi Martin reportó que Christian Nodal y Ángela Aguilar se encontraban juntos en París. Incluso, reveló que se hospedaban en el mismo hotel donde el mexicano llevaba a Cazzu, mamá de su hija Inti.

"Es el hotel donde Nodal siempre que ha venido a París se ha quedado a dormir con Cazzu", detalló sobre el lujoso hotel Le Meurice.
Finalmente se reportó la presencia del intérprete de ‘Adiós Amor’ y su novia en el parque Disneyland París, donde fueron captados abrazados.

Video ¿Nodal llevó a Ángela Aguilar al lugar que tanto ama Belinda?: esto hizo también con su ex
