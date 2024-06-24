Ángela Aguilar sería quien “toma las riendas” en su relación con Nodal

Video Nodal y Ángela Aguilar estarían teniendo millonaria 'luna de miel': esto pagarían por noche en París

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar. Luego de que dieran a conocer que se encontraban en Disneyland París, se especula que la hija de Pepe Aguilar sería quien “tome las riendas” en su relación con el cantante de regional mexicano.

Un hombre identificado como Fernando contó a Chisme No Like cómo fue su encuentro con los jóvenes cantantes, a quienes interceptó mientras caminaban abrazados por el parque temático.

“Yo me los topé. Cuando levanté la mirada, los tenía a un metro de distancia y estaban como cualquier pareja, estaban abrazados; él tenía el brazo sobre Ángela y venían abrazados como pareja de novios que están en un parque”, relató al programa digital el 22 de junio.

El supuesto fan aseguró que, tras identificar a la pareja, se acercó a ellos para tomarse una fotografía, lo que habría dejado al exnovio de Cazzu “congelado”.

“Venían normal, por eso los vi juntos y dije: ‘perfecto, me meto para la foto’, eso sí lo tengo claro, venían abrazados. Mira cuando me los topé, noté la cara de sorpresa, cuando les dije de la foto, Nodal sí se quedó frío y eso llamó mi atención”, contó.

El hombre resaltó que, ante la poca interacción de Nodal, fue Ángela Aguilar quien “tomó las riendas del momento”.

“Fue Ángela la que tomó las riendas del momento y dijo: ‘a ver, yo te tomo la foto’, me quita el celular, nos toma la foto y luego se pone para la selfie, la única con la que interactué fue con Ángela porque Nodal se quedó congelado”, agregó.

Por último, destacó que “desde su punto de vista”, Ángela Aguilar no tiene problema con ser vista con Christian Nodal, quien cuenta con seguridad para que nadie se les acerque.

“En mi punto de vista venían muy confiados pensando en que nadie los iba a reconocer; el otro punto... yo siento que Ángela es quien no tiene tanto problema con que los vean, yo siento que él se quedó frío y personal de él me abordó para decirme que no había fotos… en el momento en que Ángela se toma la selfie, llegó un señor a decirme ‘no fotos’”.

¿Ángela Aguilar toma las decisiones en su relación con Nodal?

El 10 de junio, Ángela Aguilar confirmó su relación con Christian Nodal a la revista HOLA! Américas. Aunque ambos cantantes posaron para la publicación, fue hasta el 11 de junio que el intérprete de ‘Cazzualidades’ presentó a la joven como su novia durante uno de sus conciertos en la Ciudad de México. Incluso, fue ella quien compartió su primera foto juntos.