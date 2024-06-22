Christian Nodal

Nodal y Ángela se estarían hospedando en el mismo hotel de París donde él se quedó con Cazzu hace poco

Jordi Martin, colaborador de El Gordo y la Flaca, cuestionó a Christian sobre su noviazgo con Ángela en París. Además, el paparazzo reveló que se hospedan en el lujoso hotel donde en marzo pasado el cantante se habría quedado con Cazzu y su hija Inti.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Nodal acude solo a la Semana de la Moda en París, ¿Y Ángela Aguilar?

Christian Nodal es uno de los embajadores latinos de Dior y estuvo presente en el desfile de verano de la prestigiada marca. El cantante de regional mexicano continúa muy activo en la Semana de la Moda en París, pues ha asistido a tres eventos.

El paparazzo Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, acudió al lugar para intentar entrevistarlo sobre su romance con Ángela Aguilar y así reaccionó.

La reacción de Nodal ante preguntas sobre Ángela

El 20 de junio, Jordi Martin comprobó que el intérprete de 'No Te Contaron Mal' llegó solo al desfile del diseñador Amir y la hija de Pepe Aguilar no apareció.

Mientras Christian atendía a sus seguidores tomándose fotos y firmando autógrafos, el paparazzo lo cuestionó sobre su romance con Ángela y su actual relación con Cazzu, pero el cantante no dio ninguna palabra y "solo de vez en cuando asentía con la cabeza", incluso mostraba pulgar arriba a la cámara de El Gordo y La Flaca.

De acuerdo con Martin, Ángela Aguilar no asistió al afamado evento de moda "porque no la habrían invitado".

Un día después, Jordi lo abordó a su llegada al hotel para cuestionarlo sobre su pareja, pero tampoco dio declaraciones y se siguió de largo.

Nodal presume sortija, ¿de matrimonio?
Nodal presume sortija, ¿de matrimonio?
Imagen Nodal/Instagram

Nodal y Ángela se hospedan en el hotel donde se quedaba con Cazzu

Jordi Martin reportó el viernes 21 de junio que Ángela Aguilar y Christan Nodal se estaban hospedando en el mismo hotel donde el mexicano llevaba a Cazzu.

"Es el hotel donde Nodal siempre que ha venido a París se ha quedado a dormir con Cazzu", detalló sobre el lujoso hotel Le Meurice.

Incluso, la última vez que se les vió juntos a Nodal y a Cazzu en ese lugar fue a principios de marzo pasado, cuando asistieron al desfile del diseñador Balmain.

En ese viaje estuvieron acompañados de su hija Inti y en las imágenes que circularon en redes sociales todavía se veían felices.

Nodal, Cazzu y su hija Inti estuvieron en París en marzo pasado.
Nodal, Cazzu y su hija Inti estuvieron en París en marzo pasado.
Imagen Nodal/Instagram
Christian NodalCazzuÁngela AguilarCelebridadesFamosos

