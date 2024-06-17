Prima de Ángela Aguilar defiende a la cantante y a su familia de ataques por la relación entre ella y Nodal

Video Video que confirmaría que Ángela Aguilar se casó escondería detalle sobre la supuesta boda con Nodal

Majo Aguilar defendió a su prima, Ángela, y al resto de su familia de las críticas que los rodean debido a la relación que ella comenzó con Christian Nodal.

Previo a que se confirmara el romance entre los artistas, la sobrina de Pepe Aguilar indicó en entrevista con Despierta América que prefería “no hablar del tema”.

PUBLICIDAD

Majo Aguilar pide alto al ‘hate’ hacia su familia

Sin embargo, ante los ataques, en los que inclusive se ha visto involucrada sin quererlo, Majo Aguilar decidió romper el silencio.

“Hace unos días, de hecho, yo iba a hacer un tiktok hablando al respecto porque subí una foto con mis primos, con mi tío, con mi familia, y…”, dijo ante el micrófono del reportero Ernesto Buitron, este 15 de junio.

“Es la primera vez que lo voy a decir así tan claro, pero es que creo que también el que calla, otorga, entonces en esa publicación pusieron muchos comentarios la verdad muy negativos”, agregó.

Debido a la situación, la intérprete de ‘Hoja en blanco’ solicitó que se detengan los señalamientos en contra de sus seres queridos.

“Le quiero decir a mi gente, a mi comunidad, a mis fans, que yo sé que son hermosos, que a mí no me gusta, ni me benefician, ni me apoyan hablando gacho (mal) de mi familia”, externó.

“Yo puedo entender que alguien les pueda caer mal, que les pueda caer bien, pero sí, no apoyo eso, no me gusta. Mis fans de corazón saben que yo no le entro a eso, que me parece algo muy fuerte”, añadió.

María José, nombre real de la compositora, aseveró que “lo único” que desea a sus allegados es que “les vaya bien en sus sueños, en la vida, en todo”.

Además, reconoció que esta polémica sí la daña: “Claro que llegan a afectar y eso ha sido muy duro también, a nadie le gusta que hablen feo de su familia”.

“Yo soy una persona muy sensible y la verdad es que sí me afecta mucho cuando me llegan a decir cosas sobre gente que es mi familia, duele y es complejo como persona”, pronunció.

PUBLICIDAD

¿Por qué atacan a Ángela Aguilar, su papá, y a Nodal?

El pasado 10 de junio, Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron que son novios, e inclusive compartieron la primera fotografía en la que aparecen muy cariñosos, a Hola! Américas.

Entonces, comenzaron las especulaciones de que el cantautor de ‘Botella tras botella’ le habría sido infiel a su ex, Cazzu, con la joven estrella de 20 años.

Debido a dicha acusación, internautas le han reclamado a Pepe Aguilar por supuestamente “no inculcarle valores” a su hija y “ser un alcahuete”, entre otras cosas.