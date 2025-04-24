Majo Aguilar comparte cómo honra a su sobrino tras morir a los 7 años: “Han sido días muy pesados”

Video Muere sobrino de Majo Aguilar de 7 años: prima de Ángela había pedido ayuda “con urgencia” para él

Majo Aguilar reapareció públicamente en medio de su luto por la muerte de su sobrino, Arturo Pérez, quien tenía solamente 7 años.

Este 23 de abril, la cantante dio a conocer el fallecimiento del pequeño, quien estaba luchando contra la leucemia que padecía.

“Me da calma saber que ya estás en paz”, escribió en un ‘post’, que acompañó con un video en el que aparece abrazando al niño.

“Me quedo siempre con tu amor y grandeza de espíritu. Con tus enseñanzas. No pienso intentar entender por qué suceden las cosas así, simplemente pienso honrarte”, afirmó.

Majo Aguilar comparte cómo honra su sobrino tras su fallecimiento

Este 24 de abril, Majo Aguilar asistió a un evento de moda y, con un semblante sereno, se sinceró sobre este complicado momento.

“[Lo recuerdo como] un guerrero, con muchísimo amor. Sí han sido días muy pesados”, dijo en entrevista con la prensa, entre ellos el reportero Eden Dorantes.

La intérprete de ‘No voy a llorar’ igualmente compartió que “continuar la vida” es su forma de honrar a ‘Arturito’, quien “eso hubiera querido”.

“Si estoy aquí y estoy maquillada y todo, y así lo voy a seguir haciendo, es porque él fue una persona que dio mucha vida y mucha luz, incluso en sus momentos muy duros, siempre estaba sonriendo”, explicó.

“Entonces, mi manera de honrarlo es… ¡Oye, si él no se cayó ni al final, pues yo menos me voy a caer! Yo tengo salud, tengo el cobijo de mi familia y me voy a dedicar a honrarlo en vida”, agregó.

Además, detalló que todos sus conciertos y álbumes ahora se los va a dedicar a él pues “le gustaba mucho” su música.

En medio de su dolor, puntualizó, ha tenido días “muy reflexivos” acerca del amor, la gratitud por la salud y “de que a veces nos quejamos por puras tonterías”.

Majo Aguilar clamó por apoyo para su sobrino

Antes de que Arturo falleciera, Majo Aguilar utilizó sus redes sociales para pedir a su público que, si podían, le donaran plaquetas.

Entonces, ella aseveró que el “bebé” llevaba “ya un tiempo en tratamiento”: “Es una persona muy fuerte, pero que necesita de nosotros”.