Majo Aguilar

Majo Aguilar comparte cómo honra a su sobrino tras morir a los 7 años: “Han sido días muy pesados”

La cantante dijo cuál es su manera de homenajear al pequeño Arturo, quien perdió la vida tras luchar contra la leucemia. Ella calificó al nene como “un guerrero”.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere sobrino de Majo Aguilar de 7 años: prima de Ángela había pedido ayuda “con urgencia” para él 

Majo Aguilar reapareció públicamente en medio de su luto por la muerte de su sobrino, Arturo Pérez, quien tenía solamente 7 años.

Este 23 de abril, la cantante dio a conocer el fallecimiento del pequeño, quien estaba luchando contra la leucemia que padecía.

PUBLICIDAD

“Me da calma saber que ya estás en paz”, escribió en un ‘post’, que acompañó con un video en el que aparece abrazando al niño.

“Me quedo siempre con tu amor y grandeza de espíritu. Con tus enseñanzas. No pienso intentar entender por qué suceden las cosas así, simplemente pienso honrarte”, afirmó.

Más sobre Majo Aguilar

Majo Aguilar reacciona al pleito de sus primos Emiliano y Leonardo y al escándalo de la familia
0:46

Majo Aguilar reacciona al pleito de sus primos Emiliano y Leonardo y al escándalo de la familia

Univision Famosos
"La quiero mucho, es lo máximo": Emiliano revela que no está alejado de toda la dinastía Aguilar
2 mins

"La quiero mucho, es lo máximo": Emiliano revela que no está alejado de toda la dinastía Aguilar

Univision Famosos
¿Majo Aguilar defiende a su prima Ángela? Esto dijo sobre comparaciones con Florinda Meza
0:50

¿Majo Aguilar defiende a su prima Ángela? Esto dijo sobre comparaciones con Florinda Meza

Univision Famosos
Anuncian ruptura amorosa en la familia Aguilar, ¿por infidelidad?: lo que se sabe
2 mins

Anuncian ruptura amorosa en la familia Aguilar, ¿por infidelidad?: lo que se sabe

Univision Famosos
“¿Quién canta mejor Ángela o tú?”: la pregunta que Majo Aguilar no pudo evitar contestar
0:45

“¿Quién canta mejor Ángela o tú?”: la pregunta que Majo Aguilar no pudo evitar contestar

Univision Famosos
Prima de Ángela Aguilar 'chulea' a Belinda y la critican por "lo que tiene que hacer para sobresalir"
13 fotos

Prima de Ángela Aguilar 'chulea' a Belinda y la critican por "lo que tiene que hacer para sobresalir"

Univision Famosos
Ángela Aguilar cayó en la ‘maldición’ del himno con Canelo: ¿su prima logrará librarla?
1:19

Ángela Aguilar cayó en la ‘maldición’ del himno con Canelo: ¿su prima logrará librarla?

Univision Famosos
Majo aceptaría hacer colaboración con Cazzu y Belinda: “Es lindo trabajar con personas talentosas”
1:25

Majo aceptaría hacer colaboración con Cazzu y Belinda: “Es lindo trabajar con personas talentosas”

Univision Famosos
Hacen petición especial para despedir a sobrino de Majo Aguilar de 7 años: detalles del funeral
1:21

Hacen petición especial para despedir a sobrino de Majo Aguilar de 7 años: detalles del funeral

Univision Famosos
Muere sobrino de Majo Aguilar: tenía 7 años y luchaba contra dura enfermedad
1 mins

Muere sobrino de Majo Aguilar: tenía 7 años y luchaba contra dura enfermedad

Univision Famosos

Majo Aguilar comparte cómo honra su sobrino tras su fallecimiento

Este 24 de abril, Majo Aguilar asistió a un evento de moda y, con un semblante sereno, se sinceró sobre este complicado momento.

“[Lo recuerdo como] un guerrero, con muchísimo amor. Sí han sido días muy pesados”, dijo en entrevista con la prensa, entre ellos el reportero Eden Dorantes.

La intérprete de ‘No voy a llorar’ igualmente compartió que “continuar la vida” es su forma de honrar a ‘Arturito’, quien “eso hubiera querido”.

“Si estoy aquí y estoy maquillada y todo, y así lo voy a seguir haciendo, es porque él fue una persona que dio mucha vida y mucha luz, incluso en sus momentos muy duros, siempre estaba sonriendo”, explicó.

“Entonces, mi manera de honrarlo es… ¡Oye, si él no se cayó ni al final, pues yo menos me voy a caer! Yo tengo salud, tengo el cobijo de mi familia y me voy a dedicar a honrarlo en vida”, agregó.

Además, detalló que todos sus conciertos y álbumes ahora se los va a dedicar a él pues “le gustaba mucho” su música.

En medio de su dolor, puntualizó, ha tenido días “muy reflexivos” acerca del amor, la gratitud por la salud y “de que a veces nos quejamos por puras tonterías”.

Majo Aguilar clamó por apoyo para su sobrino

Antes de que Arturo falleciera, Majo Aguilar utilizó sus redes sociales para pedir a su público que, si podían, le donaran plaquetas.

PUBLICIDAD

Entonces, ella aseveró que el “bebé” llevaba “ya un tiempo en tratamiento”: “Es una persona muy fuerte, pero que necesita de nosotros”.

Arturo, sobrino de Majo Aguilar, murió tras luchar contra la leucemia.
Arturo, sobrino de Majo Aguilar, murió tras luchar contra la leucemia.
Imagen Majo Aguilar/Instagram
Relacionados:
Majo AguilarMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX