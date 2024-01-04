Majo Aguilar responde a quienes critican a su tío Pepe por parecer contestar “borracho” a fan

Video ¿Defendió a su prima? Esto piensa Majo Aguilar de que Ángela se crea “25% argentina”

Aunque han pasado casi 2 años desde que Ángela Aguilar declaró ser “25% argentina” durante la Copa Mundial 2022, sus palabras siguen siendo tema de conversación, sobre todo después de que Pepe Aguilar arremetiera “borracho” a mediados de diciembre pasado en contra de un fan que le recordó este episodio en una transmisión en vivo de Instagram.

Majo Aguilar fue cuestionada sobre este tema por un grupo de reporteros el pasado 2 de enero en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, donde aseguró que este tema ya sobrepasó los límites.

“Está complejo porque pues ya se agarró mucho ese tema ¿no? de que si mexicano, de que si Argentino… Yo siempre he dicho que si conozco a mexicanos de corazón pues uno de ellos es él, la verdad”, expresó ante la reportera Patty Cuevas.

“La neta también creo que ya están buscando mucho ustedes. Voy a hablar con la verdad porque sí, luego también rascan demasiado, no sé, no quiero hablar por ellos, como que me agarran un poquito cansada también”, agregó.

Si bien Majo Aguilar no quiso entrar en polémica, aseguró que entiende la postura y hasta la molestia de su tío, quien hace días pidió ‘olvidar’ el tema de si se es argentino o mexicano.

“La gente tiene derecho a hablar y la gente tiene derecho a contestar. Cada quien responde como le nace de las entrañas, de verdad es un tema que ya se ha dicho tanto, tanto, tanto y eso que no me ha tocado a mi... no sé si sean las maneras adecuadas, pero sí entiendo que pueda estar harto”, insistió.

Finalmente, Majo Aguilar destacó que tanto Ángela Aguilar como el intérprete de ‘Prometiste’ tiene sus raíces mexicanas muy afianzadas. Sin embargo, desaprobó que la prensa solo quisiera seguirle “rascando” al tema de la familia materna de su prima.

“No (me considero argentina) porque mi abuela no es de Argentina, el caso de ellos (sus primos), su abuela es Argentina... es que ¿saben qué? Es muy difícil porque como que se siguen con ese tema y yo estoy como por mi cuenta y mis cosas pero, pues también la verdad ellos son muy mexicanos, o sea pues quizá fue un comentario que ella (Ángela) hizo desatinado, pero yo lo que he visto es todo el amor que le tiene a nuestro país y pues no sé cuando se vaya a soltar ese tema”, sentenció la también nieta de Flor Silvestre.