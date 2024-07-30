Christian Nodal

¿Nodal hace inesperado anuncio durante su luna de miel con Ángela?: “Los angelitos caen del cielo”

El cantante de regional mexicano habría borrado su publicación de manera inexplicable, avivando rumores de un presunto embarazo de Ángela Aguilar.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video “Los angelitos caen”: qué hay detrás del mensaje de Nodal que anunciaría supuesto embarazo de Ángela

A punto de que se cumpla una semana de su boda con Ángela Aguilar, Christian Nodal habría hecho un inesperado anuncio con el que avivaría rumores de un presunto embarazo de la cantante.

La tarde de este 30 de julio, el intérprete de ‘No me 100to bien’ habría compartido en sus redes sociales un presunto mensaje, en el que estaría anunciando una ‘sorpresa’ para el próximo año.

“Los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados 2/2025”, habría escrito el cantante de 25 años para luego borrar su mensaje de manera inexplicable.

A pesar de que en redes sociales no hay rastro de la supuesta publicación de Christian Nodal, ‘Ventaneando’ rescató el posteo y lo replicó en su show de esta tarde.

“Son siete meses, ya tiene dos meses (...) o sea que está embarazada... podría haberse casado embarazada y por eso la premura de la fiesta”, especuló el presentador Daniel Bisogno, mientras que su compañera Mónica Castañeda dijo que el supuesto mensaje de Nodal podría tratarse de un proyecto musical con su ahora esposa.

El mensaje que Christian Nodal habría borrado de sus redes de manera inexplicable.
El mensaje que Christian Nodal habría borrado de sus redes de manera inexplicable.
Imagen Ventaneando

El misterioso mensaje de Ángela Aguilar

La noche del 29 de julio, la hija de Pepe Aguilar lanzó un misterioso mensaje en medio de su luna de miel con Nodal. A través de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Dime cómo quieres’ escribió: “Hay algo que quiero enseñarles desde hace tiempo”.

Aunque Ángela Aguilar no aclaró en su publicación qué era lo que la tenía tan ‘emocionada’, su enigmática frase estuvo acompañada de emojis de notas musicales y un corazón amarillo, que harían referencia a la música. Sin embargo, en su siguiente historia se dejó ver en los brazos de Nodal y en bikini mientras disfrutaba de su luna de miel.

Video Ángela Aguilar comparte primera y apasionada imagen de su luna de miel con Nodal: así la pasan
