¿Ángela Aguilar está embarazada? Este detalle resolvería dudas sobre apresurada boda con Nodal

Video Ángela Aguilar modifica letra de su canción con Nodal en plena boda: "No te corrió mi papá"

A poco más de un mes de hacer público su noviazgo, Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por lo civil el 24 de julio en una hacienda ubicada en el estado de Morelos, México.

La sorpresiva boda de los cantantes desató múltiples teorías, las cuales van desde el supuesto propósito de Nodal para reducir la pensión alimenticia que solicitó Cazzu para su hija Inti hasta un presunto embarazo de la hija de Pepe Aguilar.

La periodista Maxine Woodside especuló sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar, a quien visualizó “medio cuadradita” en sus fotos vestida de novia.

“Y ella que es tan acinturada, yo viéndola por atrás, se veía media cuadradita, ¿vendrá bebé a bordo?”, dijo en su programa radiofónico ‘Todo para la mujer’, el pasado 25 de julio.

El presentador Ricardo Cásares también habló sobre el presunto estado de gestación de la autonombrada ‘Princesa del regional mexicano’. El 26 de julio declaró en ‘Venga la Alegría’ que la cantante no había bebido alcohol durante su boda, lo que avivó la sospechas.

“Cero alcohol en la boda, no recuerda esta persona siquiera haberla visto brindar”, dijo el presentador sin revelar la identidad de su informante, quien, según mencionó, estuvo de invitado.

Mientras que el periodista René Franco sugirió que la única razón por la que Pepe Aguilar permitiría que su hija se casara tan rápido sería por un embarazo.

“Te voy a decir lo que yo creo, yo creo que Ángela en una de esas se embarazó para que Pepe (Aguilar) no le dijera que no. Esa es mi especulación en mi mente: ‘ah no, es que no me lo quites papá, estoy embarazada’ y la única reacción lógica del señor Aguilar es ‘pues te casas’ (…) si en 6 meses, 7 meses nace un niño Nodal Aguilar o niña Nodal Aguilar, no me extrañaría”, declaró en ‘La Taquilla’ el pasado 26 de julio.

¿Ángela Aguilar está embarazada?

Aunque son pocos los detalles los que se conocen sobre la razón por la que Ángela Aguilar y Christian Nodal decidieron casarse tan rápido, la revista TVyNovelas reporta que todo se habría tratado de un “impulso”.

Según la publicación impresa de este 29 de julio, los ahora esposos “tuvieron la loca idea de casarse” la misma semana que hicieron público su noviazgo y que fue el trabajo de ambos lo que “impidió que ese impulso de amor adolescente se cumpliera”.

El presunto embarazo de Ángela Aguilar también se debate en redes sociales. Allí, algunos internautas señalan que la respuesta estaría en las últimas presentaciones de la cantante en el show ‘Jaripeo hasta los huesos’, donde aparece montando a caballo.

Precisamente este detalle en el show sería la fiel prueba de que Ángela Aguilar no estaría embarazada, ya que realizar esta actividad pondría en riesgo un embarazo. Incluso, la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’ expuso esta misma teoría el pasado 28 de julio.

“No creo que esté (embarazada). En sus últimas presentaciones salió montando a caballo y eso no es cualquier cosa, quizá más adelante (se embarace)”, expresaron en la cuenta.