Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se presume con Nodal y en bikini desde su luna de miel

La cantante compartió una fotografía en la que se deja ver con su ahora esposo mientras están a bordo de un yate. La pareja está disfrutando de un viaje por el mar tras su boda.

Por:
Dayana Alvino.
Video Ángela Aguilar comparte primera y apasionada imagen de su luna de miel con Nodal: así la pasan

Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían disfrutando de su luna de miel tras haberse casado la tarde del pasado miércoles 24 de julio.

La tarde de este lunes 29, en redes sociales trascendió un video en el que se aprecia a la pareja a bordo de un yate, que estaría en Los Cabos, México.

Horas después, ellos confirmaron en sus historias de Instagram que se encuentran en el mar y a bordo de una embarcación nombrada ‘Avante’.

Ángela Aguilar apareció con Nodal y en traje de baño

Si bien ninguno ha dado detalles de su viaje, Ángela Aguilar sí se presumió al lado de Nodal mientras disfrutaban su tiempo juntos.

Ella publicó en la plataforma digital una ‘sefie’, tomada al exterior de la nave, en la que se le ve abrazada del cantautor, que le da un beso en la mejilla.

Aunque en la fotografía predomina la sombra, se puede distinguir que la intérprete de ‘Qué agonía’ lleva puesto un bikini color negro.

Por su parte, el sonorense de 25 años lleva una gorra blanca y posa sin camiseta, sólo luce su bañador.

Ángela Aguilar se presumió al lado de Nodal.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

La hija de Pepe Aguilar optó por utilizar la romántica canción “M.A.I”, del rapero argentino Milo, para musicalizar el clip.

“No me imaginé que funcionaba así, no buscaba amor y un día te encontré. Estaba vivo, pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer”, se escucha.

Esta es la primera escapada que Ángela y Nodal tienen como marido y mujer, pues previamente, siendo novios, visitaron destinos como Roma, Ecuador y Madrid.

De acuerdo con ‘Ventaneando’, durante su enlace nupcial la artista de 20 años le profesó a su ahora esposo unas profundas palabras.

“Prometo que porque yo me enamoré de tus alas, jamás te impediría volar. En la calle, codo a codo, vida mía, somos mucho más que dos”, le habría dicho.

¿Ángela Aguilar anunciará estar embarazada?

Antes de aparecer con Nodal, Ángela Aguilar lanzó un misterioso mensaje: “Hay algo que quiero enseñarles desde hace tiempo…”.

La misiva, que hasta el momento la cantante no ha aclarado, llegó luego de que la periodista Maxine Woodside especulara que estaría esperando un hijo.

“Y ella es tan acinturada, yo viéndola por atrás, se veía medio cuadradita, ¿vendrá bebé?”, sentenció en su programa radiofónico ‘Todo para la mujer’, el 25 de julio.

