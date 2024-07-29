Ángela Aguilar lanza misterioso mensaje en medio de su luna de miel: “Hay algo que quiero enseñarles”

Video ¿A dónde se fueron Nodal y Ángela Aguilar de luna miel? Este video revelaría el misterio

A días de casarse con Christian Nodal, Ángela Aguilar lanzó un misterioso mensaje en medio de la que sería su luna de miel.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Pepe Aguilar expresó su emoción por compartir ‘algo’ que la tienen muy emocionada y, aunque no reveló de qué se trata, parecería haber dado algunas pistas.

PUBLICIDAD

“Hay algo que quiero enseñarles desde hace tiempo”, escribió este 29 de julio.

Ángela Aguilar lanzó un enigmático mensaje en sus redes. Imagen Ángela Aguilar / Instagram



Junto a la enigmática frase, la esposa de Christian Nodal colocó emojis de notas musicales y un corazón amarillo, los cuales harían referencia a que la sorpresa de la que habla tendría que ver con la música.

Sin embargo, esta misma publicación la acompañó del tema ‘Somos Novios’, lo que podría ser un referente de que la ‘sorpresa’ también involucraría al cantante de regional mexicano.

Además de esta publicación, Ángela Aguilar parecería haber dado pistas de que se encuentra disfrutado de su luna de miel y, aunque horas antes publicó un video con el mar de fondo, fue Christian Nodal quien terminó por confirmar que se encuentran a bordo de una embarcación.

A pesar de que ninguno de los dos ha revelado el destino en que se encontrarían disfrutando de su luna de miel, se especula que estarían en Los Cabos, México, destino del que se trasladarían a Mazatlán, Sinaloa, lugar donde Christian Nodal se presentará con su ‘Pa’l Cora Tour’ el próximo 3 de agosto.

Los ahora esposos estarían de luna de miel en Los Cabos, México. Imagen Ángela Aguilar Instagram / Christian Nodal Instagram

Su inesperada boda

A poco más de un mes de anunciar su noviazgo, Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron por lo civil el 24 de julio en una hacienda ubicada en Morelos, México.

Aunque entre sus invitados estuvieron presentes los padres de ambos, así como amigos y familiares cercanos, también hubo notables ausencias como la hija que Nodal tuvo con Cazzu, Amely Nodal, Majo Aguilar y hasta Emiliano Aguilar.

La revista TVyNovelas reporta que la razón por la que los cantantes se habrían casado tan rápido se trató de un “impulso de amor” y no un supuesto embarazo de la cantante como se especula.

PUBLICIDAD

“Desde que confirmaron su relación el pasado 10 de junio, Ángela Aguilar y Christian Nodal tuvieron la loca idea de casarse esa misma semana; sin embargo, fue el trabajo de ambos lo que impidió que ese impulso de amor adolescente se cumpliera”, dice la publicación impresa del 29 de julio.