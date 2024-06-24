Ángela Aguilar

Tía de Ángela Aguilar habla de su “boda” con Nodal: “Tiene derecho a hacer lo que se le dé su gana”

Marcela Rubiales defendió el romance que vive su sobrina con Christian Nodal. La hija de Flor Silvestre terminó con especulaciones sobre la relación de Ángela con Pepe Aguilar, de quien la joven estaría distanciada por su noviazgo.

Elizabeth González
Video Nodal y Ángela Aguilar estarían teniendo millonaria 'luna de miel': esto pagarían por noche en París

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo, los rumores sobre una supuesta boda en Italia y una presunta bendición del Papa Francisco los persiguen.

En medio de especulaciones, Marcela Rubiales rompió el silencio sobre la supuesta boda de su sobrina y el noviazgo que vive con el cantante de regional mexicano.

“No está embarazada, no se han casado. Si estuviera embarazada ya sabríamos y sería maravilloso, ¡imagínate!, ¿por qué siempre ver lo feo?”, expresó a Venga la Alegría este 24 de junio.

La media hermana de Pepe Aguilar defendió el romance de Ángela Aguilar con Christian Nodal. Incluso, externó su apoyo a los jóvenes cantantes en caso de llegar al altar.

“De Christian me gustaría conocerlo, no lo conozco, pero si mi niña lo ama ha de ser por algo”, dijo.

Marcela Rubiales es la media hermana de Pepe Aguilar y tiene muy buena relación con su sobrina Ángela.
Marcela Rubiales es la media hermana de Pepe Aguilar y tiene muy buena relación con su sobrina Ángela.
Imagen Marcela Rubiales / Instagram


“Si viene la boda, pues bien mi niña, usted sea feliz, viva, trabaje, disfrute, a eso venimos a este mundo, a ser felices, que ya las desgracias vienen solas”, agregó.

En ese sentido, Marcela Rubiales señaló que Ángela Aguilar es libre de hacer con su vida lo que mejor le convenga.

“Opino que amo a mi sobrina con toda mi alma, la admiro como artista, con niña, como hija, y ahora como señorita, como mujer, y opino que tiene derecho a hacer lo que se le dé su regaladísima gana”.

Tía de Ángela Aguilar habla del supuesto distanciamiento de su sobrina con Pepe Aguilar

Por último, la hija de Flor Silvestre y Paco Malgesto se refirió al supuesto distanciamiento entre Ángela y Pepe Aguilar. Incluso, destacó que desde mucho antes de comenzar su noviazgo con el exnovio de Cazzu, la joven ya se había independizado de la dinastía Aguilar.

“Ella es independiente desde hace mucho, no hay pleitos, no la corrió Pepe. Ella es independiente desde hace mucho, tiene su departamento en X (lugar) y su casa en rancho, porque ella gana su dinero”, recalcó.

Asimismo, dejó entrever que el costoso bolso con el que Ángela Aguilar fue captada a su llegada a Ecuador habría sido adquirido por ella y no por Nodal como se rumoró.

“La colección de bolsas ella se la compró, y qué bueno que le regalen cosas, ¿por qué no?, si la belleza cuesta y opino que les dure mucho”, sentenció.

