¿Regalito de Nodal? Ángela Aguilar luce bolso de 46 mil dólares (a Belinda también le dio uno)

Video ¿Nodal le dio un anillo de compromiso a Ángela Aguilar?: estas imágenes levantan sospechas

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan disfrutando de su tiempo juntos ahora que son pareja y ya lo reconocieron públicamente.

Este jueves 13 de junio, ellos viajaron a Machala, Ecuador, donde el cantante ofreció una presentación por la noche.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar y su bolso de 46 mil dólares

A su llegada al aeropuerto, los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ fueron captados tomados de la mano, según un video difundido por El Gordo y La Flaca en Instagram.

Dejando clara su unión, el dúo combinó sus atuendos con camisetas negras, a juego con sus zapatos, y jeans azules.

Sin embargo, en el caso de Ángela Aguilar destacó que llevaba colgado del antebrazo un enorme bolso en tono rosa.

Ángela y Christian Nodal a su llegada a Ecuador. Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

De acuerdo con el periodista Álex Kaffie, se trata de una lujosa pieza de la exclusiva marca francesa Hermès, de la que Jennifer López es fanática.

El comunicador explicó en un ‘post’ de la plataforma digital, se trataría de una ‘Birkin 30’, cuyo costo sería de 860 mil pesos (unos 46 mil dólares).

En el pasado, la joven artista ha demostrado ser fanática de las carteras diseñadas por importantes firmas, como Chanel, Prada o Dior, según People en Español.

¿Nodal regaló este bolso a Ángela Aguilar?

Ahondando en el tema, Álex Kaffie planteó la posibilidad de que dicho accesorio sea un presente del cantautor de ‘Botella tras botella’ a su actual novia.

“También Belinda, en la época que intercambiaba fluidos con Christian, presumió en sus historias de Instagram un suntuoso bolso Hermès”, detalló.

“Así que no dudo que el Birkin que Ángela lleva en la mano se lo haya obsequiado el ex de la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, a quien por cierto Nodal igualmente le regaló un Birkin de Hermès”, agregó.

Álex Kaffie afirmó que el bolso de Ángela Aguilar es un Hermès. Imagen Álex Kaffie/Instagram

Hasta el momento, Aguilar no ha confirmado que su cartera sea un detalle que el compositor le dio o si ya pertenecía a su colección.

PUBLICIDAD

Nodal ha hecho costosos regalos a sus parejas

En redes sociales, más de una ocasión Nodal hecho alarde de cuánto suele consentir a quienes se vinculan con él sentimentalmente.

A Cazzu, por ejemplo, le dio en mayo de 2023 un collar de la joyería Braggao, hecho con oro de 14 kilates e incrustaciones de rubíes y piedras preciosas africanas, reporta El Financiero.