Ángela Aguilar

¿Regalito de Nodal? Ángela Aguilar luce bolso de 46 mil dólares (a Belinda también le dio uno)

La cantante fue captada con el lujoso accesorio a su llegada a Ecuador, a donde viajó con su actual novio. Según informes, el exponente del regional mexicano podría haberle dado un costoso obsequio a su pareja.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Nodal le dio un anillo de compromiso a Ángela Aguilar?: estas imágenes levantan sospechas

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan disfrutando de su tiempo juntos ahora que son pareja y ya lo reconocieron públicamente.

Este jueves 13 de junio, ellos viajaron a Machala, Ecuador, donde el cantante ofreció una presentación por la noche.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar y su bolso de 46 mil dólares

A su llegada al aeropuerto, los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ fueron captados tomados de la mano, según un video difundido por El Gordo y La Flaca en Instagram.

Dejando clara su unión, el dúo combinó sus atuendos con camisetas negras, a juego con sus zapatos, y jeans azules.

Sin embargo, en el caso de Ángela Aguilar destacó que llevaba colgado del antebrazo un enorme bolso en tono rosa.

Ángela y Christian Nodal a su llegada a Ecuador.
Ángela y Christian Nodal a su llegada a Ecuador.
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

Más sobre Ángela Aguilar

¿Nodal estuvo en la fiesta de cumpleaños de Ángela? El Gordo Aguilar despeja las dudas
0:52

¿Nodal estuvo en la fiesta de cumpleaños de Ángela? El Gordo Aguilar despeja las dudas

Univision Famosos
Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"
1:00

Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"

Univision Famosos
Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”
1:00

Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?
0:59

Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?

Univision Famosos
Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?
0:52

Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?

Univision Famosos
Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente
2 mins

Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente

Univision Famosos
Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar
0:59

Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar
1:00

Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”
2 mins

Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”

Univision Famosos
Esto pasará con los salones de 'Micky Hair' tras muerte del estilista de Ángela Aguilar: lo revelan
1 mins

Esto pasará con los salones de 'Micky Hair' tras muerte del estilista de Ángela Aguilar: lo revelan

Univision Famosos

De acuerdo con el periodista Álex Kaffie, se trata de una lujosa pieza de la exclusiva marca francesa Hermès, de la que Jennifer López es fanática.

El comunicador explicó en un ‘post’ de la plataforma digital, se trataría de una ‘Birkin 30’, cuyo costo sería de 860 mil pesos (unos 46 mil dólares).

En el pasado, la joven artista ha demostrado ser fanática de las carteras diseñadas por importantes firmas, como Chanel, Prada o Dior, según People en Español.

¿Nodal regaló este bolso a Ángela Aguilar?

Ahondando en el tema, Álex Kaffie planteó la posibilidad de que dicho accesorio sea un presente del cantautor de ‘Botella tras botella’ a su actual novia.

“También Belinda, en la época que intercambiaba fluidos con Christian, presumió en sus historias de Instagram un suntuoso bolso Hermès”, detalló.

“Así que no dudo que el Birkin que Ángela lleva en la mano se lo haya obsequiado el ex de la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, a quien por cierto Nodal igualmente le regaló un Birkin de Hermès”, agregó.

Álex Kaffie afirmó que el bolso de Ángela Aguilar es un Hermès.
Álex Kaffie afirmó que el bolso de Ángela Aguilar es un Hermès.
Imagen Álex Kaffie/Instagram

Hasta el momento, Aguilar no ha confirmado que su cartera sea un detalle que el compositor le dio o si ya pertenecía a su colección.

PUBLICIDAD

Nodal ha hecho costosos regalos a sus parejas

En redes sociales, más de una ocasión Nodal hecho alarde de cuánto suele consentir a quienes se vinculan con él sentimentalmente.

A Cazzu, por ejemplo, le dio en mayo de 2023 un collar de la joyería Braggao, hecho con oro de 14 kilates e incrustaciones de rubíes y piedras preciosas africanas, reporta El Financiero.

Entre tanto él le propuso matrimonio a Belinda con un anillo de compromiso de Angel City Jewelers valuado en 3 millones de dólares.

Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalCazzuBelindaBolsaParejas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD