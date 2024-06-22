Ángela Aguilar publica primera foto junto a Nodal, pero recorta una parte muy importante

Video Nodal acude solo a la Semana de la Moda en París, ¿Y Ángela Aguilar?

A diferencia de Christian Nodal, Ángela Aguilar se ha mostrado más abierta a hablar sobre su noviazgo con el cantante, pues fue la primera en confirmarlo a ¡Hola! Américas y después dio detalles a la revista Quién.

Además, según los seguidores que los han captado en Roma y Disneyland París, ha sido la hija de Pepe Aguilar quien se deja ver con actitud relajada.

PUBLICIDAD

Ahora, la cantante de 20 años compartió por primera vez en sus historias de Instagram una fotografía posada como pareja. Sin embargo, la intérprete de 'Gotitas Saladas' le cortó los rostros, por lo que solo se aprecian sus cuerpos del cuello hacia abajo.

Aunque sus caras no están al descubierto, se aprecian los tatuajes en el cuello que tiene Christian, mientras que Ángela usa los anillos con los que ha sido fotografiada en otras ocasiones.

Ángela Aguilar publica foto junto a Nodal. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

En la imagen aparecen vestidos de negro; Ángela con una falda corta y una chaqueta larga aparentemente de piel y botas hasta la rodilla, mientras que Nodal usa un pantalón y chamarra de cuero.

Esa no fue la única fotografía que la cantante de regional mexicano compartió en sus historias de Instagram. También mostró una instantánea del río Sena y una foto de una mesa de restaurant con un plato lleno de frutos rojos.

Ángela Aguilar disfruta de Francia. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Paparazzo cuestiona a Nodal sobre Ángela Aguilar

El 20 de junio, el paparazzo Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, acudió al desfile del diseñador Amiri al que Christian asistió en la Semana de la Moda en París.