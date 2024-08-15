Christian Nodal

‘Hijo’ de Nodal y Ángela Aguilar tiene el nombre más original, ¿cuál es su significado?

Chichí, el ‘perrhijo’ de los cantantes, tiene su propia cuenta de Instagram. El cachorro, posiblemente de la raza cocker spaniel, llegó a la vida de Nodal en julio pasado.

El 1 de julio Christian Nodal presentó al nuevo integrante de su familia. El esposo de Ángela Aguilar se convirtió en ‘papá’ de Chichí, un cachorro, posiblemente de la raza cocker spaniel, que de inmediato debutó en redes sociales.

Aunque son pocos los detalles que el cantante de regional mexicano ha revelado sobre la llegada de Chichí a su familia, su primera aparición pública con la mascota ocurrió durante su estancia en Europa, precisamente cuando se encontraba lejos de su ahora esposa.

De acuerdo con las fotografías que publicó en Instagram, Chichí fue el nombre que eligió para el cachorro, cuyo significado sería el más original.

“No sabes, es un alma increíble. Ayer fue el primer día que se durmió conmigo y nunca me había pasado, se acurrucaba conmigo y todo. Luego, me despertaba y no se dormía hasta que yo me dormía. Creo que va a ser una gran compañía. En el avión hubo turbulencia y me ayudó mucho la verdad, él estaba dormidito", declaró Nodal el 3 de julio en el programa español ‘La KW’.

Chichí es el perrhijo de Christian Nodal y Ángela Aguilar.
Chichí es el perrhijo de Christian Nodal y Ángela Aguilar.
Imagen Hola Soy Chichí / Instagram

¿Cuál es el significado de Chichí?

Según señala la Real Academia Española, en Panamá, Chichí significa “bebé”, mientras que en Honduras haría referencia a “niño” o “hijo”.

Pese a que Christian Nodal no ha aclarado si comparte la custodia de su ‘bebé’ perruno con Ángela Aguilar, su esposa ya se ha dejado ver en varias ocasiones con el cachorro. Incluso, el día de su boda con el intérprete de ‘Cazzualidades’, Chichí estuvo muy cerca de ella.

Chichí estuvo cerca de Ángela Aguilar el día de su boda con Nodal.
Chichí estuvo cerca de Ángela Aguilar el día de su boda con Nodal.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram


El pasado 13 de agosto, la hija de Pepe Aguilar compartió una nueva fotografía de Chichí en sus historias de Instagram, mientras que en el perfil del cachorro fueron difundidas más imágenes. Precisamente en esta publicación, la primera en reaccionar fue la autoproclamada princesa del regional mexicano.


