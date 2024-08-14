Christian Nodal

Publican nuevas fotos del ‘bebé’ de Nodal y Ángela Aguilar: ella es la primera en reaccionar

El 'perrhijo' de Nodal y Ángela Aguilar reapareció en redes sociales. El cachorro, de nombre Chichí, se encontraría vacacionando con la dinastía Aguilar y sus papás humanos en el caribe mexicano.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video 'Bebé' de Ángela Aguilar y Nodal los mete en apuros: les reclaman por Inti y sorprende respuesta

Días antes de celebrar su boda civil, Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en padres de Chichí, un cachorro, posiblemente de la raza cocker spaniel, que de inmediato debutó en redes sociales.

Este 13 de agosto, el cachorro reapareció en Instagram en nuevas fotografías, donde sus papás humanos habrían revelado que se encuentra vacacionando con ellos en el caribe mexicano.

PUBLICIDAD

Las fotografías, donde el perrito luce una camisa en tono azul cielo, estuvieron acompañadas de varios emojis, entre ellos, huellitas de perro, un corazón en llamas y olas de mar.

Chichí es el nombre de la mascota de Christian Nodal y Ángela Aguilar.
Chichí es el nombre de la mascota de Christian Nodal y Ángela Aguilar.
Imagen Hola Soy Chichí / Instagram

Más sobre Christian Nodal

Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas
0:58

Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas

Univision Famosos
Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan
2 mins

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan

Univision Famosos
Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”
0:59

Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”

Univision Famosos
Adela Micha confirma que hubo un acuerdo con Nodal previo a la entrevista: ¿Dejaron de seguirse?
0:54

Adela Micha confirma que hubo un acuerdo con Nodal previo a la entrevista: ¿Dejaron de seguirse?

Univision Famosos
¿Cuánto miden Nodal, Ángela Aguilar y toda la familia? La pareja mediría lo mismo
1:10

¿Cuánto miden Nodal, Ángela Aguilar y toda la familia? La pareja mediría lo mismo

Univision Famosos
Emiliano Aguilar pide disculpas a Cazzu y le pone un alto a Nodal: “Arregla tu vida”
0:50

Emiliano Aguilar pide disculpas a Cazzu y le pone un alto a Nodal: “Arregla tu vida”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"
2 mins

Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"

Univision Famosos
Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella
0:58

Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella

Univision Famosos
Mamá de Emiliano Aguilar reacciona luego que Nodal le habría dicho “mantenido”
0:44

Mamá de Emiliano Aguilar reacciona luego que Nodal le habría dicho “mantenido”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar responde a quienes dudan del supuesto mensaje de Nodal donde lo llama “mantenido”
0:55

Emiliano Aguilar responde a quienes dudan del supuesto mensaje de Nodal donde lo llama “mantenido”

Univision Famosos


La publicación no pasó desapercibida por los internautas. Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la de la misma Ángela Aguilar, quien comentó las fotografías con emojis de corazones.

La esposa de Christian Nodal replicó esta misma publicación en sus historias de Instagram, donde esta vez colocó corazones en llamas y compartió una fotografía en traje de baño, dejando al descubierto que continúan disfrutando de unos días de descanso en el yate de Pepe Aguilar.

Chichí estaría acompañando a Nodal y Ángela Aguilar en su paseo por el caribe mexicano.
Chichí estaría acompañando a Nodal y Ángela Aguilar en su paseo por el caribe mexicano.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Chichí, la nueva integrante de la familia Nodal Aguilar

El 1 de julio, Christian Nodal presentó al nuevo integrante de su familia con una publicación en Instagram.

A través de sus historias, el intérprete de ‘Cazzualidades’ reveló que su nombre era Chichí, cuyo significado, según la Real Academia Española, sería bebé.

“No sabes, es un alma increíble. Ayer fue el primer día que se durmió conmigo y nunca me había pasado, se acurrucaba conmigo y todo. Luego, me despertaba y no se dormía hasta que yo me dormía. Creo que va a ser una gran compañía. En el avión hubo turbulencia y me ayudó mucho la verdad, él estaba dormidito", declaró Nodal el 3 de julio durante el programa español ‘La KW’.

Nodal está encantado con la presencia de Chichí en su vida.
Nodal está encantado con la presencia de Chichí en su vida.
Imagen Christian Nodal / Instagram


"Tenía un montón sin tener mascotas... Yo creo que esa compañia es (bonita), porque es un compañero que no te juzga, ni sabe quién eres, nomás te ama", sentenció.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD