Publican nuevas fotos del ‘bebé’ de Nodal y Ángela Aguilar: ella es la primera en reaccionar

Video 'Bebé' de Ángela Aguilar y Nodal los mete en apuros: les reclaman por Inti y sorprende respuesta

Días antes de celebrar su boda civil, Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en padres de Chichí, un cachorro, posiblemente de la raza cocker spaniel, que de inmediato debutó en redes sociales.

Este 13 de agosto, el cachorro reapareció en Instagram en nuevas fotografías, donde sus papás humanos habrían revelado que se encuentra vacacionando con ellos en el caribe mexicano.

Las fotografías, donde el perrito luce una camisa en tono azul cielo, estuvieron acompañadas de varios emojis, entre ellos, huellitas de perro, un corazón en llamas y olas de mar.

Chichí es el nombre de la mascota de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Imagen Hola Soy Chichí / Instagram



La publicación no pasó desapercibida por los internautas. Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la de la misma Ángela Aguilar, quien comentó las fotografías con emojis de corazones.

La esposa de Christian Nodal replicó esta misma publicación en sus historias de Instagram, donde esta vez colocó corazones en llamas y compartió una fotografía en traje de baño, dejando al descubierto que continúan disfrutando de unos días de descanso en el yate de Pepe Aguilar.

Chichí estaría acompañando a Nodal y Ángela Aguilar en su paseo por el caribe mexicano. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Chichí, la nueva integrante de la familia Nodal Aguilar

El 1 de julio, Christian Nodal presentó al nuevo integrante de su familia con una publicación en Instagram.

A través de sus historias, el intérprete de ‘Cazzualidades’ reveló que su nombre era Chichí, cuyo significado, según la Real Academia Española, sería bebé.

“No sabes, es un alma increíble. Ayer fue el primer día que se durmió conmigo y nunca me había pasado, se acurrucaba conmigo y todo. Luego, me despertaba y no se dormía hasta que yo me dormía. Creo que va a ser una gran compañía. En el avión hubo turbulencia y me ayudó mucho la verdad, él estaba dormidito", declaró Nodal el 3 de julio durante el programa español ‘La KW’.

Nodal está encantado con la presencia de Chichí en su vida. Imagen Christian Nodal / Instagram