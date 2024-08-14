Publican nuevas fotos del ‘bebé’ de Nodal y Ángela Aguilar: ella es la primera en reaccionar
El 'perrhijo' de Nodal y Ángela Aguilar reapareció en redes sociales. El cachorro, de nombre Chichí, se encontraría vacacionando con la dinastía Aguilar y sus papás humanos en el caribe mexicano.
Días antes de celebrar su boda civil, Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en padres de Chichí, un cachorro, posiblemente de la raza cocker spaniel, que de inmediato debutó en redes sociales.
Este 13 de agosto, el cachorro reapareció en Instagram en nuevas fotografías, donde sus papás humanos habrían revelado que se encuentra vacacionando con ellos en el caribe mexicano.
Las fotografías, donde el perrito luce una camisa en tono azul cielo, estuvieron acompañadas de varios emojis, entre ellos, huellitas de perro, un corazón en llamas y olas de mar.
La publicación no pasó desapercibida por los internautas. Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la de la misma Ángela Aguilar, quien comentó las fotografías con emojis de corazones.
La esposa de Christian Nodal replicó esta misma publicación en sus historias de Instagram, donde esta vez colocó corazones en llamas y compartió una fotografía en traje de baño, dejando al descubierto que continúan disfrutando de unos días de descanso en el yate de Pepe Aguilar.
Chichí, la nueva integrante de la familia Nodal Aguilar
El 1 de julio, Christian Nodal presentó al nuevo integrante de su familia con una publicación en Instagram.
A través de sus historias, el intérprete de ‘Cazzualidades’ reveló que su nombre era Chichí, cuyo significado, según la Real Academia Española, sería bebé.
“No sabes, es un alma increíble. Ayer fue el primer día que se durmió conmigo y nunca me había pasado, se acurrucaba conmigo y todo. Luego, me despertaba y no se dormía hasta que yo me dormía. Creo que va a ser una gran compañía. En el avión hubo turbulencia y me ayudó mucho la verdad, él estaba dormidito", declaró Nodal el 3 de julio durante el programa español ‘La KW’.
"Tenía un montón sin tener mascotas... Yo creo que esa compañia es (bonita), porque es un compañero que no te juzga, ni sabe quién eres, nomás te ama", sentenció.