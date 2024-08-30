Nodal le pide "un besito" a famosa cantante frente a Ángela Aguilar y así reacciona su esposa

Video ¿Cazzu mandó indirecta a Nodal en su regreso a redes?: "Debería ser como una zorra"

Luego de que circulara un video de Ángela Aguilar dándole un beso a Luis Fermín, integrante de La Adictiva, Christian Nodal reapareció abrazado y muy de cerca de famosa cantante.

Este 29 de agosto, el cantante estrenó oficialmente su videoclip ‘Un besito más’, mismo que protagoniza con la cantante Estevie, con quien fue relacionado sentimentalmente en mayo pasado tras su polémica ruptura con Cazzu.

PUBLICIDAD

En las imágenes, la joven de 21 años y el esposo de Ángela Aguilar aparecen bailando y con sus rostros muy de cerca, a tal punto de que pareciera que están a punto de darse un beso.

Así aparece Nodal con Estevie en su video 'Un besito más'. Imagen YouTube / Nodal



Horas antes del estreno del video oficial de ‘Un besito más’, Christian Nodal presentó su EP ‘Pa’l Cora’ a través de un live streaming, donde también se dejó ver con Estevie.

Así reaccionó Ángela Aguilar ante la presencia de Estevie

Previo a su presentación con Nodal, la originaria de Beaumont, California, estuvo acompañada de Ángela Aguilar, quien en redes sociales le dedicó un mensaje, luego de su presentación en vivo con Christian Nodal, donde juntos interpretaron por primera vez el tema 'Un besito más'.

“La más talentosa”, anotó la autonombrada ‘Princesa del regional mexicano’ al pie de una fotografía donde aparecen juntas.

Ángela Aguilar compartió una fotografía con Estevie. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

¿Quién es Estevie?

Silvia Silva, nombre de pila de Estevie, es una joven cantante de Beaumont, California.

La primera vez que se dejó ver con Christian Nodal fue en marzo de este año durante los Billboard Latin, donde interpretaron sobre el escenario el tema ‘Sabor a mí’.

“No puedo creer que pude compartir el escenario con mi artista favorito Nodal, gracias por creer en mí y por esta oportunidad inolvidable”, escribió Estevie el 16 de marzo.

Así se dejaba ver Estevie con Christian Nodal en marzo pasado. Imagen Estevie / Instagram