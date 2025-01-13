Ninel Conde presume encuentro con su hijo Emmanuel tras llegar a acuerdo con su ex

Video Ninel Conde anuncia retiro para “procesar cosas” que le “duelen” tras encuentro con su hijo

Ninel Conde presumió el reciente encuentro que tuvo con su hijo, Emmanuel, tras haber llegado a un acuerdo con su ex, Giovanni Medina, quien tiene la custodia principal del menor.

Después de años sosteniendo una batalla tanto legal como personal con la cantante por el pequeño, el empresario compartió noticias positivas.

“Tenemos una relación que podría describir como buena, ella puede ver a nuestro hijo a libertad”, dijo a ¡Siéntese Quien Pueda! en junio de 2024.

“En cualquier tema, ella va a tener mi apoyo porque yo siempre voy a apoyar los intereses de mi hijo, y él quiere a su mamá”, agregó.

En octubre del mismo año, la llamada ‘Bombón asesino’ confirmó estar en excelentes términos con el papá de su retoño.

“Es un caballero, es una persona que hemos podido llegar a un entendimiento al tener comunicación como adultos”, indicó en entrevista para ‘De primera mano’.

“Me ha facilitado la manera de poder estar con mi bebé y el poder tener un acercamiento”, puntualizó al respecto.

En esa ocasión, ella se declaró “agradecida” porque “las cosas van fluyendo” y dejó entrever que ya veía a Emmanuel.

Ninel Conde presume encuentro con su hijo

A meses de dichas revelaciones, Ninel Conde presumió una reunión que tuvo con Emmanuel, esto, presumiblemente, en el marco de su décimo cumpleaños, hace casi tres meses.

Este 12 de enero, la también actriz publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que se le ve con su primogénito cuando era un bebé.

La última de las postales se tomó ahora que él es mayor, y ambos aparecen sonriendo para la lente de la cámara.

Ellos están parados detrás de un pastel que tiene el número 10 y la imagen de Fede Vigevani, el ‘youtuber’ favorito de Emmanuel.

“‘Wow’, desde el baúl de los recuerdos de mi alma hasta el día de hoy. Dios siempre en control. El hombre de mi vida por siempre”, escribió Ninel en la descripción.

Ninel Conde presumió que celebró con su hijo Emmanuel su cumpleaños número 10. Imagen Ninel Conde/Instagram

La estrella de telenovelas como 'Rebelde' no brindó detalles del tiempo que pasó con su retoño.

¿Por qué Ninel Conde perdió la custodia de su hijo?

A mediados de 2022, Giovanni Medina explicó a ‘Ventaneando’ el motivo por el que le fue concedida la guarda de Emmanuel, en lugar de a Ninel Conde.

“En la práctica, ella había firmado un documento, un acuerdo, en donde decía que la custodia, en los hechos, la tenía yo, pues entonces no podía ser diferente”, externó, sin puntualizar la fecha de dicho pacto.