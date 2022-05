Ninel Conde revela por qué no pudo ver a su hijo en su última visita: asegura no fue su culpa

Luego de que denunciara en redes sociales que su expareja, Giovanni Medina, no le permitió ver a su hijo como está estipulado por la ley, Ninel Conde brindó más detalles de la situación.

Fue el pasado 25 de mayo cuando la intérprete de ‘El bombón asesino’ informó en un 'live' de Instagram que llegó a la residencia de Medina a las 16:00 horas, para visitar a Emmanuel, pero le impidieron entrar.

“Me dejan ver a mi hijo cada 15 días, durante una hora y media o dos, y siempre soy puntual. Ahora estoy aquí y la novedad es que no me tienen permitido el acceso. Como es en casa de su papá, pues ellos pueden decidir si me dejan o no entrar”, explicó.

Conde puntualizó que esta no es la primera vez que le impiden ver a su hijo de siete años, por lo que está dispuesta a “hacer unas promociones para que el juez sepa esto y vea qué puede resolver".

“La vez pasada vine de Miami corriendo, al día siguiente me fui tempranito, estaba yo en el programa [‘Tu cara me suena’], me dieron permiso y tampoco me dejaron entrar [a ver a Emmanuel] y yo callada, pero todo tiene un límite”, sentenció.

Giovanni Medina responde a Ninel Conde

Ante las palabras de Ninel Conde, el 26 de mayo Giovanni Medina concedió una entrevista a los conductores del programa ‘Ventaneando’, para dar su versión de los hechos.

“Las convivencias son a partir de las cuatro de la tarde y duran tres horas, o bien, hasta que el menor lo decida, eso es lo que refiere el acuerdo. En este caso, se da una tolerancia de 15 minutos”, explicó.

De acuerdo con Medina, la cantante no llegó a la hora estipulada para la visita (como ella lo aseguró en su 'live'), razón por la cual no le permitió la entrada a su residencia.

“¿Qué fue lo que pasó? Los reportes que yo tengo es que Ninel llegó después de las 4:30 de la tarde, entonces evidentemente la actuaria ya había cerrado el acta, a las 4:15 lo hizo, y sí evidentemente se asentó que no llegó y que estaba mi hijo presente”, externó.

El empresario también indicó que si la cantante no vio a Emmanuel durante los dos meses que estuvo viviendo en Miami, Florida, debido a las grabaciones de ‘Tu cara me suena’, por lo cual fue "por decisión propia".

Ninel Conde asegura que las declaraciones de su expareja son mentira

Durante su réplica en 'Ventaneando', Ninel Conde calificó como mentiras las declaraciones de su expareja, con quien procreó a Emmanuel en el año 2014.

“Es absolutamente mentira que llegué tarde, a las 4:04 de la tarde estábamos en la casa del padre de mi hijo y nos dijeron textualmente que no había nadie, que la indicación era que nadie podía pasar”, dijo la cantante.

Conde afirmó que cinco minutos después de su llegada le informaron que la actuaria ya estaba adentro del domicilio de Medina, por lo que solicitó al vigilante el acceso, pero este se lo negó.

“No entiendo por qué las mentiras, no entiendo por qué si son cada 15 días que yo puedo ver a mi hijo, que son las migajas que tengo para ver a alguien que yo lo parí, no me permitan un acceso a capricho”, sentenció.