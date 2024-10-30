El hijo de Ninel Conde ya tiene 10 años: así luce actualmente Emmanuel

Video El hijo de Ninel Conde tuvo una fiesta llena de lujos, pero su mamá no estuvo presente

¿Cómo se llama y cuántos años tiene el hijo de Ninel Conde?

Ninel Conde ha sido muy cuestionada por los procedimientos de belleza que se realiza, pero también por su maternidad. Su hijo Emmanuel ya tiene 10 años y este mes de octubre celebró su cumpleaños con una fabulosa fiesta en el Hotel Live Aqua, en Bosques de las Lomas, Ciudad de México. La fiesta fue temática de videojuegos y contó con la presencia del youtuber Fede Vigevani.

Imagen Instagram Giovanni Medina

¿Qué ha pasado con el hijo de Ninel Conde?

La relación entre Ninel Conde y el padre de Emmanuel, Giovanni Medina, ha sido bastante turbulenta. Se separaron poco después del nacimiento del pequeño y desde entonces ambos han luchado por su custodia.

Imagen Instagram Ninel Conde



Por un tiempo, Giovanni obtuvo la custodia primaria o principal de Emmanuel y sólo permitía que Ninel lo viera un par de horas cada dos semanas. En el punto más difícil de la relación entre Giovanni y la actriz de 48 años de edad, el empresario dijo ante los medios:

“Encima del derecho de Ninel de divertirse y demás, está el derecho de mi hijo de ser atendido. Pero al otro día ¿quién ve por el niño, si desayuna o no, o si va o no va a la escuela? ¿Por qué lo tiene que ver un tercero? Que yo agradezco a las nanas el esfuerzo que hacen, pero tiene un papá que puede atenderlo”.

Imagen Instagram @giomed1

Con el paso de los años, parece que la expareja ha llegado a un acuerdo que permite a Ninel visitar a Emmanuel con mayor frecuencia. En 2024, Medina declaró sobre su vínculo con la cantante:

“Tenemos una relación que podría describir como buena. Ella puede ver a nuestro hijo a libertad. Ella va a contar siempre con mi apoyo, en todos los sentidos, en todos, y con los alcances que yo tenga”.

¿Quién es el padre del hijo de Ninel Conde, Emmanuel?

El padre del hijo de Ninel Conde, Giovanni Medina, es un empresario mexicano de 34 años. Se desconocen detalles sobre su vida personal, pero es sabe que tiene nexos cercanos con la política mexicana, así como la industria del espectáculo.

Ninel Conde y Giovanni Medina Imagen Univision

Recientemente, Giovanni ha sido vinculado con Geraldine Bazán. Aunque su romance no se confirmó de manera oficial, se les vio juntos múltiples veces a inicios de 2024. Entre los eventos a los que acudieron juntos, está el musical ‘Vaselina’. Al respecto, la actriz de 'Por amar sin ley' le dijo a la prensa:

"No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace mucho tiempo"

¿Cuántos hijos tiene Ninel Conde y quiénes son sus papás?

Ninel Conde es madre de dos hijos. Sofía Telch Conde es su hija mayor, fruto de su relación con el actor Ari Telch. Sofía lleva una vida muy discreta, pues no le gusta llamar la atención de los medios. Al respecto, la artista dijo en una ocasión:

“Es una mujer, un adulto, una niña súper talentosa que no le gustan los medios. No sabe tal vez cómo manejar los ataques tan infames, porque son infames, y ahí estoy para apoyarla y respaldarla”.

Ninel Conde y su hija Sofía son igualitas Imagen Instagram

Sofía vive en Los Ángeles, California, pero suele viajar a México para ver a su madre y a su medio hermano, Emmanuel. La joven estudió periodismo y es apasionada de la literatura.

Emmanuel Medina es su hijo menor, fruto de su relación con Giovanni Medina. Sobre el pequeño se sabe que es fanático de los videojuegos y desea ser empresario como su padre. De hecho, está por lanzar su primer emprendimiento. Giovanni Medina declaró: