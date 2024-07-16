Nieta de Victoria Ruffo tiene los ojos “como grises”: ¿de quién los heredó?

Video José Eduardo Derbez se deja ver por primera vez con su bebé recién nacida y se lleva una sorpresa: video

El rostro de la nieta de Victoria Ruffo sigue siendo un misterio. José Eduardo Derbez confirmó a principios de julio que su hija heredó su barba partida, mientras que este lunes 15 de julio su novia reveló el color de ojos de Tessa.

A través de sus historias de Instagram, Paola Dalay reveló a sus seguidores que Tessa nació con los ojos “como grises”.

“Pues ahorita son como grises, pero según yo todos los bebés nacen así”, respondió la modelo de 22 años en una dinámica de preguntas y respuestas.

¿De quién heredó el color de ojos la nieta de Victoria Ruffo?

Paola Dalay explicó que el color de ojos de Tessa todavía no se ha definido y que será hasta dentro de unos meses cuando por fin sepan de quién heredó el tono.

“Por lo que sé, el color de ojos se ve hasta los 6 meses aproximadamente”, agregó.

El color de ojos de Tessa todavía no se define. Imagen Paola Dalay / Instagram



José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convirtieron en papás el 30 de junio. La pequeña Tessa nació en punto de las 10:44 de la mañana, midió 46 centímetros y pesó más de 5 libras.

Aunque el rostro de la bebé sigue siendo un misterio hasta ahora, tanto Paola como el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han dejado claro en sus redes que están preparando algo muy especial para presentar públicamente a su hija.

Victoria Ruffo, la más emocionada con el nacimiento de su nieta

Luego de que se dio a conocer el nacimiento de Tessa, Victoria Ruffo concedió sus primeras declaraciones al periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien relató el significado que tenía la llegada de Tessa a su vida.

“La vedad estoy feliz y muy contenta, agradecida con Dios de que todo salió bien, de que está hermosa, preciosa que es muy tranquila, que trae su barba partida, partida, y que es una vida nueva en la familia, recibida con todo el amor y el cariño”, dijo el 1 de julio.

Sin embargo, fue hasta el 15 de julio que la llamada ‘Queen’ de las telenovelas compartió en su cuenta de Instagram su primera foto junto a su nieta, que tituló como "Tessa y abuela Victoria”.