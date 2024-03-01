José Eduardo es 10 años mayor que su novia: ella responde si la diferencia de edad “influye”

Video José Eduardo compró más de 2 mil pañales para su bebé: le dicen que se nota que es papá primerizo

Paola Dalay enfrentó a quienes constantemente la cuestionan sobre la diferencia de edad que hay entre José Eduardo Derbez y ella, ya que él es 10 años más grande.

La futura madre del primer hijo del actor respondió a las constantes preguntas a través de una dinámica de Instagram, donde uno de los usuarios quiso saber si “el tema de la edad” influye en cómo se llevan.

“Cero (influye). Tenemos una relación bien bonita”, escribió Paola Dalay junto a una fotografía en la que aparece abrazada a José Eduardo Derbez.

Asimismo, dejó claro que los 10 años de diferencia que hay entre ellos no afecta para nada su relación.

“La verdad nos llevamos increíble”, subrayó.

José Eduardo es 10 años más grande que su novia

En 2021, José Eduardo Derbez habló por primera vez de la diferencia de edad que tiene con su novia, dejando al descubierto que a pesar de ser 10 años menor, Paola “es más madura”.

“Le llevo diez años y es un chi**. Ella es muy madura, yo soy el inmaduro, entonces ayuda. Yo soy como un niñote y ella es más madura y le gira más”, declaró en una de las emisiones de Miembros al Aire.

Sin embargo, admitió que cuando empezaban su relación, lo que más le preocupaba era la reacción de sus papás, quienes temía no querrían que el novio de su hija fuera tan grande.

“Hablando de diferencias… cuando vi la diferencia de edad, lo que me preocupaban eran sus papás. Entonces fui con sus papás, vi que con los papás no había problema y dije como órale va”, enfatizó.

Paola Dalay nació el 22 de marzo de 2002 y está a punto de cumplir 22 años, mientras que José Eduardo llegó al mundo el 14 de abril de 1992, por lo que el próximo mes estaría cumpliendo 32 años.