Nieta de Victoria Ruffo no solo heredó el distintivo físico de los Derbez, también habría sacado algo de ella

La actriz compartió por primera vez una fotografía de su nieta Tessa, quien este miércoles 10 de julio tuvo su primera visita con el pediatra.

Por:
Elizabeth González.
Victoria Ruffo publicó la primera fotografía de su nieta Tessa en sus redes sociales. La actriz habría dejado al descubierto con su publicación que la bebé no solo heredó el distintivo físico de la familia Derbez sino que también algo de ella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de 62 años mostró a su nieta, quien en la instantánea luce acostada boca abajo con una apariencia tranquila.

“¡Angelito! ¡Tessa!”, escribió este 10 de julio al pie de la imagen, donde José Eduardo Derbez y Paola Dalay fueron los primeros reaccionar.

Victoria Ruffo sorprendió al publicar la primera foto de su nieta Tessa en sus redes.
Victoria Ruffo sorprendió al publicar la primera foto de su nieta Tessa en sus redes.
Imagen Victoria Ruffo / Instagram

Aunque desde antes del nacimiento de su hija, José Eduardo Derbez reveló que Tessa heredó la barba partida de los Derbez, un peculiar distintivo físico de su familia paterna, la reciente fotografía que publicó Victoria Ruffo habría dejado al descubierto otro detalle.

Según refieren algunos seguidores de la llamada ‘Queen’ de las telenovelas, Tessa habría heredado el cabello de su abuela: Victoria Ruffo siempre se ha caracterizado por lucir pelo negro, el cual sería su color natural.

Su primera visita al pediatra

Aunque Victoria Ruffo se limitó a presumir a su pequeña nieta en redes, Paola Dalay reveló en sus historias de Instagram que la imagen publicada por su suegra corresponde a la primera visita de Tessa con el pediatra.

“Primer visita al pediatra. Le fue muy bien a la princesa”, escribió la joven modelo.

Tessa en su primera visita al pediatra.
Tessa en su primera visita al pediatra.
Imagen Paola Dalay / Instagram


José Eduardo y Paola Dalay se convirtieron en papás el 30 de junio. La pequeña nació en punto de las 10:44 de la mañana, midió 46 centímetros y pesó más de 5 libras.

Relacionados:
Victoria RuffoJosé Eduardo DerbezHijos de famososFamosos

