Nicole Kidman se enojó en una entrevista: esto le preguntaron sobre Tom Cruise

Nicole Kidman es una de las actrices de más renombre en Hollywood gracias a su extensa carrera y la cual aún no deja de crecer, pues a mediados de este mes, comenzó a promocionar su nueva cinta 'Being the Ricardos'donde comparte escena con Javier Bardem .

La cinta explora la relación en la vida real entre dos protagonistas de sitcom y, como era de esperarse, los actores protagónicos se encuentran promocionando el material otorgando diversas entrevistas.

Una de ellas no terminó del todo bien, debido a que Kidman fue interrogada, desde su punto de vista, de una manera sexista, tras preguntarle por su exesposo Tom Cruise.

Para ella una pregunta fue con tintes "casi sexistas"

Esto ocurrió el 26 de diciembre cuando la mujer de 54 años, platicó al periódico The Guardian sobre la nueva cinta que está disponible en Amazon Prime y cómo se desenvuelve la relación de pareja en ella.

"Se trata de una relación romántica y creativa que no funciona. Pero de ahí surgen algunas cosas extraordinarias. Y eso me encanta. Me encanta que no sea un final feliz. Esta película dice que puedes hacer prosperar una relación extraordinaria y dejar restos de ella que existen para siempre. Sí, eso es realmente hermoso. No puedes hacer que la gente se comporte como quieres y, a veces, te enamorarás de alguien que no será la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Y creo que todo eso es muy fácil de identificar. Puede tener hijos con ellos. Puede que no, pero estaban muy enamorados ".



Todo cambió cuando se le preguntó a Kidman si las palabras anteriores se referían a su forma de hablar de Tom Cruise, e inmediatamente su expresión se transformo notándose molesta, porque dicha interrogante la sintió "casi sexista".

"Oh, Dios mío, no, no. Absolutamente no. No. Quiero decir, eso es, honestamente, hace tanto tiempo que no está en esta ecuación. Así que no . Y yo también pediría que no me encasillaran de esa manera. Me parece casi sexista, porque no estoy segura de que alguien le diga eso a un hombre. Y en algún momento dices: 'Dame mi vida'. En su propio derecho.'"



Su respuesta fue aplaudida en redes sociales por los internautas, pues la actriz se sumó a la lista de famosas que apuntan sin temor cuando se les realiza una pregunta de este giro.

Su relación con Tom Cruise fue muy popular en los noventa

Desde que hicieron pública su relación sentimental, Nicole Kidman y Tom Cruise se volvieron una de las parejas favoritas de Hollywood, ya que sin importar a donde fueran juntos siempre eran fotografiados.

El 24 de diciembre de 1990 las celebridades se unieron en matrimonio en Colorado, Estados Unidos, y permanecieron como esposos por 11 años.

Juntos adoptaron y criarion a sus dos hijos Isabella y Connor, pero en 2001 terminaron por divorciarse por "diferencias irreconciliables", de acuerdo con Cruise.