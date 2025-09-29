Nicole Mary Kidman

¿Se acabó?: Nicole Kidman “se ha separado” de Keith Urban tras 19 años de matrimonio

De acuerdo con reportes, la pareja ya estaría viviendo en residencias diferentes, pese a que supuestamente la actriz habría estado “tratando de salvar su matrimonio”.

Por:Dayana Alvino
Video El esposo de Nicole Kidman no se sentía digno de su amor y ella así le respondió

Nicole Kidman y Keith Urban presuntamente han terminado su relación tras 19 años casados, en los que procrearon a dos hijas.

De acuerdo con TMZ, “varias fuentes con conocimiento directo” les dijeron que “la pareja ha estado viviendo separada ‘desde principios del verano’”.

¿Qué se sabe de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban?

Según el medio, sus informantes les puntualizaron que Nicole Kidman “ha estado cuidando a sus dos hijas y ‘manteniendo unida a la familia durante este momento difícil” desde que Keith Urban “se fue”.

Acerca del por qué, los ‘insiders’ indicaron que la decisión sería unilateral y que la productora “no quería” la ruptura y que “ha estado tratando de salvar el matrimonio”.

“Keith adquirió su propia residencia en Nashville y se mudó de la casa familiar”, puntualizó una persona alegadamente enterada de la situación.

En cuanto a si el dúo se divorciará, el portal apunta que se “está por determinar”, pero no ahondó sobre en qué basa su aseveración.

Por su parte, Daily Mail expone que se puso en contacto con los representantes de Nicole y Keith para solicitar comentarios “y aún no han recibido respuesta”.

Se desconoce cuál es la situación de los sus retoños, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, ante la presunta situación.

Sin embargo, el diario británico retoma que a inicios de este mes trascendió que la protagonista de ‘Moulin Rouge!’ ha estado viviendo en Inglaterra pues filmaba la secuela de ‘Practical Magic’.

La relación de Nicole Kidman y Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en enero de 2005 al ser presentados por Geoffrey Rush en la gala G’Day LA, expone Cosmopolitan.

El exjuez de American Idol la invitó a salir cuatro meses más tarde. Hicieron su debut como novios en público hasta febrero de 2006, en la 48ª edición de los Premios GRAMMY.

Se casaron en junio de 2006 y dieron la bienvenida a su primogénita, Sunday Rose, en julio de 2008. Su segunda niña, Faith Margaret, llegó en diciembre de 2010.

Ellos no han estado exentos de escándalos. La modelo Amanda Wyatt afirmó que el compositor engañó con ella al ícono de Hollywood antes de que llegaran al altar.

Además, Urban reconoció que “causó la implosión” de su unión con Kidman debido a su alcoholismo, condición por la que estuvo en rehabilitación.

