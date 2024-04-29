Nicole Mary Kidman

Como nunca, Nicole Kidman aparece con sus hijas adolescentes en una alfombra roja: así lucen

La actriz y sus adolescentes, Sunday y Faith, acudieron por primera vez juntas a un evento público. Las jóvenes apoyaron a su famosa mamá en una noche en la que recibió un reconocimiento por su carrera artística.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Nicole Kidman se alejó de los hijos que tuvo con Tom Cruise: ¿fue por culpa del actor?

Nicole Kidman hizo una rara aparición pública con sus hijas, Sunday y Faith, su esposo Keith Urban y otros miembros de su familia.

La noche de este sábado 27 de abril, la aclamada actriz y sus seres queridos asistieron a la AFI Life Achievement Award Gala, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Hijas de Nicole Kidman debutan en alfombra roja

Antes de ingresar al recinto, Nicole Kidman caminó y posó ante la prensa con Keith Urban, Sunday, de 15 años, y Faith, de 13, en la ‘red carpet’.

Nicole Kidman con su esposo, Keith Urban, y sus hijas Sunday y Faith.
Nicole Kidman con su esposo, Keith Urban, y sus hijas Sunday y Faith.
Imagen Getty Images

Esta fue la primera vez que las adolescentes aparecieron en una alfombra roja, de acuerdo con lo expuesto por su propia famosa madre.

La protagonista de películas como ‘Moulin Rouge’ portó un vestido dorado de la firma Balenciaga, entallado a su cuerpo y con una larga cola.

Más sobre Nicole Mary Kidman

Los mejores looks de los Globos de Oro 2025: Ariana Grande hace un cambio y se olvida del rosa
3 mins

Los mejores looks de los Globos de Oro 2025: Ariana Grande hace un cambio y se olvida del rosa

Univision Famosos
¿Salma Hayek tuvo la culpa? Explican por qué Nicole Kidman la habría desairado
2 mins

¿Salma Hayek tuvo la culpa? Explican por qué Nicole Kidman la habría desairado

Univision Famosos
¿Nicole Kidman hizo desaire a Salma Hayek?: esto habría sucedido en realidad
1:05

¿Nicole Kidman hizo desaire a Salma Hayek?: esto habría sucedido en realidad

Univision Famosos
Parejas que derrocharon estilo y conquistaron la alfombra champagne de los Premios Oscar 2023
3 mins

Parejas que derrocharon estilo y conquistaron la alfombra champagne de los Premios Oscar 2023

Univision Famosos
Los hijos adoptivos de Nicole Kidman y Tom Cruise ya son adultos: así lucen actualmente
3 mins

Los hijos adoptivos de Nicole Kidman y Tom Cruise ya son adultos: así lucen actualmente

Univision Famosos
Nicole Kidman se vuelve viral al comprar queso en un comercio informal de la Ciudad de México
16 fotos

Nicole Kidman se vuelve viral al comprar queso en un comercio informal de la Ciudad de México

Univision Famosos
Nicole Kidman lució sus musculosos brazos a sus 55 años: su atlético físico conquistó las redes
3 mins

Nicole Kidman lució sus musculosos brazos a sus 55 años: su atlético físico conquistó las redes

Univision Famosos
Los 15 mejores looks en la historia de la Met Gala: uno de los vestidos no cabía en la limusina
18 fotos

Los 15 mejores looks en la historia de la Met Gala: uno de los vestidos no cabía en la limusina

Univision Famosos
Nicole Kidman posó como colegiala: la acusaron de usar Photoshop, pero sus fans la defendieron
4 mins

Nicole Kidman posó como colegiala: la acusaron de usar Photoshop, pero sus fans la defendieron

Univision Famosos
Estas famosas tienen más de 50 y nos enseñaron cómo llevar pantalones blancos con elegancia
13 fotos

Estas famosas tienen más de 50 y nos enseñaron cómo llevar pantalones blancos con elegancia

Univision Famosos

Por su parte, Sunday utilizó una pieza en tono crema con estampado de flores, y Faith optó por un strapless de color anaranjado.

Nicole Kidman y sus hijas en la alfombra roja.
Nicole Kidman y sus hijas en la alfombra roja.
Imagen Getty Images

Al cuarteto no se unieron en esta significativa ocasión los hijos que Kidman adoptó con Tom Cruise, Bella, de 31 años, y Connor, de 29.

Sin embargo, sí los acompañaron la hermana de la estrella, Antonia, y los cinco retoños de esta, Sybella, Lucia, Hamish, James, Nicholas y Alexander.

Nicole Kidman con su familia.
Nicole Kidman con su familia.
Imagen Emma McIntyre/Getty Images for Warner Bros. Di

En la premiación, Nicole recibió el Life Achievement Award, un gran honor en el cine estadounidense por la trayectoria artística. Sobre el escenario, ella brindó un conmovedor discurso.

“Hay una enorme cantidad de suerte en mi vida, pero también está lo más importante: el amor, un gran, gran amor”, indicó.

Señalando hacia donde estaban Urban, Sunday y Faith, dijo: “Justo ahí está el amor de mi vida y los amores de mi vida”.

“Mis hijas nunca han estado en ningún sitio públicamente conmigo en una alfombra roja, esta noche era su primera noche, así que están aquí”, explicó.

Nicole Kidman, su esposo Keith Urban, sus hijas Sunday y Faith, y su sobrina Sybella.
Nicole Kidman, su esposo Keith Urban, sus hijas Sunday y Faith, y su sobrina Sybella.
Imagen Kevin Winter/Getty Images for Warner Bros. Di


Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en junio de 2006 y, según Page Six, rara vez salen con sus retoños. La pareja y Feith fueron captados durante una escapada a la playa en Sydney, en enero pasado.

PUBLICIDAD

Nicole Kidman habría querido la compañía de Bella y Connor

Este 29 de abril, Daily Mail reportó que presuntamente Nicole Kidman “estaba ansiosa” porque sus hijos adoptivos Bella y Connor “asistieran a la ceremonia de este fin de semana”.

El medio expone que después de que la artista y Tom Cruise se divorciaron en 2001, la custodia de los menores quedó para ambos padres.

No obstante, a puerta cerrada, supuestamente los pequeños permanecieron “leales a su papá” y decidieron vivir con él, así que se criaron bajo la iglesia de la Cienciología.

Aparentemente, señala el diario, Nicole actualmente no mantendría un vínculo cercano con Connor y Bella, quienes ni siquiera la acompañaron cuando murió su padre, Antony Kidman.

Relacionados:
Nicole Mary KidmanHijos de famososCelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD