Como nunca, Nicole Kidman aparece con sus hijas adolescentes en una alfombra roja: así lucen

Video Nicole Kidman se alejó de los hijos que tuvo con Tom Cruise: ¿fue por culpa del actor?

Nicole Kidman hizo una rara aparición pública con sus hijas, Sunday y Faith, su esposo Keith Urban y otros miembros de su familia.

La noche de este sábado 27 de abril, la aclamada actriz y sus seres queridos asistieron a la AFI Life Achievement Award Gala, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Hijas de Nicole Kidman debutan en alfombra roja

Antes de ingresar al recinto, Nicole Kidman caminó y posó ante la prensa con Keith Urban, Sunday, de 15 años, y Faith, de 13, en la ‘red carpet’.

Nicole Kidman con su esposo, Keith Urban, y sus hijas Sunday y Faith. Imagen Getty Images

Esta fue la primera vez que las adolescentes aparecieron en una alfombra roja, de acuerdo con lo expuesto por su propia famosa madre.

La protagonista de películas como ‘Moulin Rouge’ portó un vestido dorado de la firma Balenciaga, entallado a su cuerpo y con una larga cola.

Por su parte, Sunday utilizó una pieza en tono crema con estampado de flores, y Faith optó por un strapless de color anaranjado.

Nicole Kidman y sus hijas en la alfombra roja. Imagen Getty Images

Al cuarteto no se unieron en esta significativa ocasión los hijos que Kidman adoptó con Tom Cruise, Bella, de 31 años, y Connor, de 29.

Sin embargo, sí los acompañaron la hermana de la estrella, Antonia, y los cinco retoños de esta, Sybella, Lucia, Hamish, James, Nicholas y Alexander.

Nicole Kidman con su familia. Imagen Emma McIntyre/Getty Images for Warner Bros. Di

En la premiación, Nicole recibió el Life Achievement Award, un gran honor en el cine estadounidense por la trayectoria artística. Sobre el escenario, ella brindó un conmovedor discurso.

“Hay una enorme cantidad de suerte en mi vida, pero también está lo más importante: el amor, un gran, gran amor”, indicó.

Señalando hacia donde estaban Urban, Sunday y Faith, dijo: “Justo ahí está el amor de mi vida y los amores de mi vida”.

“Mis hijas nunca han estado en ningún sitio públicamente conmigo en una alfombra roja, esta noche era su primera noche, así que están aquí”, explicó.

Nicole Kidman, su esposo Keith Urban, sus hijas Sunday y Faith, y su sobrina Sybella. Imagen Kevin Winter/Getty Images for Warner Bros. Di



Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en junio de 2006 y, según Page Six, rara vez salen con sus retoños. La pareja y Feith fueron captados durante una escapada a la playa en Sydney, en enero pasado.

Nicole Kidman habría querido la compañía de Bella y Connor

Este 29 de abril, Daily Mail reportó que presuntamente Nicole Kidman “estaba ansiosa” porque sus hijos adoptivos Bella y Connor “asistieran a la ceremonia de este fin de semana”.

El medio expone que después de que la artista y Tom Cruise se divorciaron en 2001, la custodia de los menores quedó para ambos padres.

No obstante, a puerta cerrada, supuestamente los pequeños permanecieron “leales a su papá” y decidieron vivir con él, así que se criaron bajo la iglesia de la Cienciología.