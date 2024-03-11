Famosos

Nico, hijo de Erika Buenfil, calla rumores y presenta a la que sería su novia: publica fotos

Tras las respuestas que ha dado sobre las especulaciones de su orientación sexual, Nico, de 19 años, se deja ver con una joven en redes.

Video Hijo de Erika Buenfil aparece con una peluca y le preguntan si es gay: da una importante respuesta

Nicolas, hijo de Erika Buenfil, se dejó ver en redes sociales con la que podría ser su novia tras especulaciones sobre su orientación sexual.

¿Hijo de Erika Buenfil presenta a su novia?

Nico, de 19 años, sorprendió al compartir en su cuenta oficial de Instagram un carrete de fotografías en las que aparece junto a una joven.

En las imágenes, publicadas el pasado 10 de marzo, la pareja posa para la cámara tomada de la mano y abrazada.

Además, Nico, quien ha ganado terreno en las redes sociales siguiendo los pasos de su mamá, acompañó la publicación con un par de corazones rojos.

El hijo de la actriz no dio muchos detalles de su relación, pero sí etiquetó a la joven de nombre Paola Ramírez. Tampoco se sabe más de ella, pues mantiene privado su perfil de Instagram.

Hijo de Erika Buenfil aparece con la que sería su novia.
Hijo de Erika Buenfil aparece con la que sería su novia.
Imagen Nico Buenfil/Instagram


Erika Buenfil fue de las primeras en reaccionar a la publicación de su hijo a través de un ‘me gusta’.

Aunque Nico no presentó a su acompañante como su novia, las felicitaciones por parte de sus seguidores llegaron a través de los comentarios.

Nicolas Buenfil responde a quienes ponen en duda su orientación sexual

A principios de enero, Nicolas no se quedó callado ante los comentarios en los que se puso en duda su orientación sexual tras aparecer bailando ‘Murder on the Dancefloor’.

"El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres", dijo entonces a través de un video de TikTolk.

Sobre esta polémica, la actriz de ‘Vencer el pasado’ también se manifestó en redes sociales condenando los juicios que recibió su primogénito: “Mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas. Pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche”.

Ante las constantes especulaciones, Nico apareció en Instagram el pasado 26 de febrero acompañado de su mamá y luciendo una peluca rosa en la que sentenció: “Sinceramente me da muy igual lo que piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas” y agradeció el apoyo incondicional de Erika Buenfil, aclarando que con esa publicación “no estaba confesando nada”.

