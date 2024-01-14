Erika Buenfil

Erika Buenfil defiende a su hijo de quienes cuestionan su orientación sexual tras polémico video

Erika Buenfil no se quedó de brazos cruzados ante quienes ponen en duda la preferencia sexual de Nicolás, su único hijo. Todo a raíz de un reciente video que el joven de 18 años publicó en redes sociales en donde se le ve bailando. Así reaccionó la actriz para defender a su retoño.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video El hijo de Erika Buenfil vivió una fuerte adicción en secreto: a los 18 años logró superarla

Erika Buenfil no se quedó callada ante la polémica que se ha desatado alrededor de su único hijo Nicolás.

El pasado 10 de enero, el joven de 18 años colgó un video en sus redes sociales en donde se le ve bailando en un pasillo. Eso provocó que recibiera muchos comentarios de quienes dudaron sobre su orientación sexual.

Después, él explicó que en las imágenes trató de hacer su versión de la escena de la película 'Saltburn', en donde el protagonista, Barry Keoghan, baila desnudo al ritmo de 'Murder On The Dancefloor' de la cantante británica Sophie Ellis Bextor.

"Lo hice como a mi estilo, como algo muy personal, tal vez lo hice en una forma inusual siendo un hombre, siendo hombre hacer ese baile así, no sé, puede llegar a causar controversia", aclaró en un video posterior en TikTok.

"El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres", alegó.

Erika Buenfil reacciona a controversia sobre su hijo

Erika Buenfil, quien educó a su hijo como madre soltera, no se quedó de brazos cruzados ante los señalamientos que ha recibido Nicolás en los últimos días.

Usó X, antes Twitter, para defenderlo de quienes ponen en duda sus preferencias sexuales.

"Mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas", escribió a horas de la noche del pasado viernes 12 de enero.

"Pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche", exigió.

Erika Buenfil aseguró que a su hijo Nicolás "le encantan las niñas" ante quienes ponen en duda la orientación sexual del joven.
Erika Buenfil aseguró que a su hijo Nicolás "le encantan las niñas" ante quienes ponen en duda la orientación sexual del joven.
Imagen Erika Buenfil/X


"Trae ropa de moda que compró en Japón, yo hice el video. Morimos de risa y se ve increíble", agregó la estrella de la telenovela Perdona Nuestras Pecados, que puedes ver aquí en ViX.

La actriz se refirió al 'outfit' que trae puesto Nicolás en el video que desató la controversia y también hizo alusión al reciente viaje que hicieron juntos por Asia en donde pasaron el Año Nuevo.

Erika Buenfil también se refirió al atuendo que su hijo Nicolás traía puesto en el video que desató la polémica.
Erika Buenfil también se refirió al atuendo que su hijo Nicolás traía puesto en el video que desató la polémica.
Imagen Erika Buenfil/X


En otro mensaje agradeció una de las varias muestras de apoyo que sus seguidores le han dado a su hijo tras la polémica que se ha desatado ante quienes creen que él supuestamente es homosexual.

Erika Buenfil agradeció las muestras de apoyo hacia su hijo tras la controversia.
Erika Buenfil agradeció las muestras de apoyo hacia su hijo tras la controversia.
Imagen Erika Buenfil/X


"Cabe recalcar que esto me pasa muy seguido, que me cuestionen de mi preferencia sexual, es algo constante en mi vida, ya que tengo pensamientos muy abiertos, diferentes al promedio de hombres que hay en la Ciudad de México", explicó el chico en el video en posterior a la controversia.

Erika Buenfil y las dudas alrededor de su hijo

No es la primera ocasión en que algunos dudan sobre la sexualidad de Nicolás Buenfil ni tampoco la primera en que su famosa madre sale a defenderlo.

En febrero de 2021 hubo quienes también aseguraron que el joven supuestamente es gay a raíz de que apareció en redes sociales usando un vestido en un video junto con la actriz.

" Si alguien sabe lo que tengo de hijo (soy yo), y aparte no tendría problemas de ningún tipo, de cualquier tipo de situación, tampoco", aclaró Erika Buenfil al programa Hoy tras los cuestionamientos posteriores alrededor de su hijo.

" Se disfrazó porque esa era la intención, o sea, de hecho, tengo muchos compañeros actores que también se disfrazan y el TikTok es para eso, para disfrazarse, para jugar, para reírse y mi hijo lo estaba haciendo ¿Y qué?, o sea, yo estaba muerta de risa", defendió.

Video A Erika Buenfil y su hijo 'les tocó' el terremoto de Japón en Año Nuevo: contaron cómo se encuentran
Relacionados:
Erika BuenfilHijos de famososGénero y Orientación SexualCríticasLGBTPolémicas de famososFamososCelebridadesNicolás BuenfilErika BuenfilTelenovelasNovelas

