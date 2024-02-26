Hijo de Erika Buenfil posa con peluca rosa: advierte le “da igual lo que piensen” de él

Video Hijo de Erika Buenfil es cuestionado sobre su orientación sexual tras compartir un video en sus redes

Erika Buenfil apoya cada una de “las locuras” de su hijo Nicolás Buenfil, quien en una reciente fotografía se dejó ver utilizando con una peluca rosa.

El adolescente de 19 años compartió la fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde también advirtió que le “da igual lo que piensen” de él.

“De repente me entra lo esquizo con mi madre”, escribió entre risas la tarde de este 26 de febrero.

“Esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir, sinceramente me da muy igual lo que piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas, mi mamá en todo momento me apoya (en) mis locuras y la amo por eso, aquí está un claro ejemplo de ello”, enfatizó al pie de la imagen.

Además de presumir la química que tiene con la actriz de ‘Perdona nuestros pecados’ (telenovela que puedes ver en ViX), el hijo de Erika Buenfil hizo una contundente acotación, pues aseveró que su publicación no se trataba de ninguna confesión.

“No se detengan nunca en ser quienes son y nunca paren de ser felices. Cada quien es una mente libre y distinta. (No estoy confesando nada)”, sentenció.

Nicolás Buenfil heredó el sentido del humor de la actriz. Imagen Nicolás Buenfil / Instagram

Erika Buenfil defiende a su hijo de quienes cuestionan su orientación

En enero de 2024, la intérprete de 60 años no se quedó callada ante la polémica que desató un video en el que su hijo aparece bailando, el cual hizo que algunos cuestionaran la orientación del joven.

“Mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas. Pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche”, señaló Erika Buenfil el pasado viernes 12 de enero.

Horas antes el mismo Nicolás Buenfil declaró que había hecho el video “a su estilo” y como algo “muy personal”, sin imaginar que sus pasos de baile fueran “a causar controversia”.