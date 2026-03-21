Muertes de famosos ¿De qué murió Nicholas Brendon, actor de la serie 'Buffy la Cazavampiros'? Nicholas Brendon murió a los 54 años de manera inesperada, compartió su familia a través de un comunicado de prensa.

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Nicholas Brendon, conocido por interpretar a Xander Harris en la exitosa serie 'Buffy, la Cazavampiros', murió a los 54 años el 20 de marzo de 2026, confirmó su familia.

Sarah Michelle Gellar, protagonista de 'Buffy la Cazavampiros', reaccionó en Instagram con un emotivo mensaje.

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"Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención, y nunca pisar él. Pero lo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando" Te vi Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo", escribió.

¿De qué murió Nicholas Brendon?

A través de un comunicado de prensa difundido por medios como CBS News, The Hollywood Reporter y NBC News, la familia informó que el actor perdió la vida "mientras dormía" y fue atribuido a "causas naturales", pese a los problemas de salud que había enfrentado en años recientes.

La policía confirmó que el cuerpo de Brendon no presentaba signos de violencia.

Nicholas Brendon y Sarah Michelle Gellar. Imagen Sarah Michelle Gellar/Instagram

Nicholas Brendon tenía problemas de salud

En el comunicado la familia explica que Nicholas había enfrentado "problemas de salud" previos, pero estaba bajo tratamiento médico.

En 2023, el actor reveló que había sufrido un "infarto" y que padecía un "defecto cardíaco congénito", además del síndrome de cauda equina, afección neurológica que lo obligó a someterse a varias cirugías de columna.

También enfrentó problemas de salud mental y adicciones, etapas de su vida en los que Brendon fue muy abierto para visibilizar la importancia de contar con ayuda profesional.

¿Quién era Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon Schultz nació el 12 de abril de 1971 en Los Ángeles, California y tras ver frustrado su deseo de convertirse en beisbolista por una lesión, encontró su verdadera vocación en la actuación.

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Aunque había tenido algunos papeles pequeños, en 1997 su vida dio un cambio radical cuando formó parte de la exitosa serie 'Buffy, la Cazavampiros', donde interpretó a Xander Harris.

La serie, protagonizada por Sarah Michelle Gellar, se emitió durante siete temporadas (1997–2003) y se convirtió en un fenómeno cultural de la televisión de esa época.

Tras el final del proyecto, participó en las series 'Kitchen Confidential', 'Criminal Minds', 'Private Practice', 'Faking It' y 'Without a Trace'.

En cine, participó en películas como 'Psycho Beach Party', 'Demon Island', 'Unholy' y 'Coherence'.