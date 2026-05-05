Muertes de famosos

Mueren Yolaine Díaz, periodista de People en Español, y su mamá en incendio: trataron de escapar de las llamas

La comunicadora dominicana y su madre intentaron salvar sus vidas; sin embargo, el humo no se los habría permitido.

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Por:Dayana Alvino
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Video Famosa periodista muere junto a sus 3 hijos: imágenes del voraz incendio en su casa

Yolaine Díaz, periodista colaboradora de People en Español, y su mamá, la señora Ana Mirtha Lantigua, perdieron la vida durante un incendio.

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El fatal percance ocurrió en un edificio de apartamentos de seis pisos en la sección de Inwood del alto Manhattan, en Nueva York, la madrugada de este lunes 4 de mayo, de acuerdo con el medio.

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Las autoridades indicaron que las llamas empezaron en la en la primera planta y se propagaron rápidamente por la escalera interior del inmueble hasta llegar al techo, retoma el medio.

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