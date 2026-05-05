Mueren Yolaine Díaz, periodista de People en Español, y su mamá en incendio: trataron de escapar de las llamas
La comunicadora dominicana y su madre intentaron salvar sus vidas; sin embargo, el humo no se los habría permitido.
Video Famosa periodista muere junto a sus 3 hijos: imágenes del voraz incendio en su casa
Yolaine Díaz, periodista colaboradora de People en Español, y su mamá, la señora Ana Mirtha Lantigua, perdieron la vida durante un incendio.
El fatal percance ocurrió en un edificio de apartamentos de seis pisos en la sección de Inwood del alto Manhattan, en Nueva York, la madrugada de este lunes 4 de mayo, de acuerdo con el medio.
Las autoridades indicaron que las llamas empezaron en la en la primera planta y se propagaron rápidamente por la escalera interior del inmueble hasta llegar al techo, retoma el medio.
Relacionados: