Muertes de famosos Mueren Yolaine Díaz, periodista de People en Español, y su mamá en incendio: trataron de escapar de las llamas La comunicadora dominicana y su madre intentaron salvar sus vidas; sin embargo, el humo no se los habría permitido.



Video Famosa periodista muere junto a sus 3 hijos: imágenes del voraz incendio en su casa

Yolaine Díaz, periodista colaboradora de People en Español, y su mamá, la señora Ana Mirtha Lantigua, perdieron la vida durante un incendio.

El fatal percance ocurrió en un edificio de apartamentos de seis pisos en la sección de Inwood del alto Manhattan, en Nueva York, la madrugada de este lunes 4 de mayo, de acuerdo con el medio.

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