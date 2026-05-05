Renata del Castillo Hijo de la fallecida actriz Renata del Castillo dice que departamento donde vivía se lo “quiso quedar” su tío A un año de la muerte de Renata del Castillo, su hijo reveló que el último deseo de su madre era arreglar los documentos de un inmueble ubicado en la Ciudad de México, que ahora le pertenecería a un familiar.



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Video Renata del Castillo no quería morir porque deseaba “ver a su hijo crecer”: su desgarrador mensaje

Renata del Castillo murió el 28 de abril de 2025 a los 48 años tras una lucha contra el cáncer cervicouterino que derivó en metástasis. Aun año de su fallecimiento, su hijo Mateo reveló que el departamento donde vivía con la actriz en la Ciudad de México se lo “quiso quedar” su tío.

Según contó el adolescente de 17 años a TVNotas, uno de los pendientes que dejó la actriz de Vencer el Desamor fueron unos documentos que ya no pudo arreglar sobre un inmueble que, supuestamente, ahora le pertenecería a un familiar.

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“Quería ir por unos papeles del departamento donde vivíamos. Era de mi abuela, María Luisa (†), pero no dejó testamento, y mi tío se quiso quedar con él”, contó el 5 de mayo.

Mateo no reveló más detalles sobre el presunto problema. Sin embargo, aseguró que “cuando crezca” trataría de resolver el problema.

“Es una persona tóxica”, dijo el adolescente sobre su tío. “Mi madre quería una repartición para ella, para él y para mí. Era lo que deseaba hacer y no se ha podido arreglar. Cuando crezca, voy a interferir en ese tema”, insistió.

Así cambió su vida tras la muerte de Renata del Castillo

El hijo de Renata del Castillo también compartió que tras el fallecimiento de su mamá quedó bajo la custodia legal de su tía Edith, quien era prima de Renata. Asimismo, reveló desde hace un año vive su primo en San Luis Potosí.

“Me querían cambiar de casa. No querían que estuviera solo y con la incertidumbre de qué iba a ser de mí. Al final, no me cambié. Mi tutora legal es mi tía materna, Edith, y vivo con mi primo. Ellos piensan diferente y quieren hacer lo que creen que es mejor para mí”, aseguró.