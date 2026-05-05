Muertes de famosos

Causa de muerte de Nicholas Brendon, estrella de 'Buffy la Cazavampiros', es revelada

Nicholas Brendon murió a los 54 años el 20 de marzo. A través de un mensaje, su familia dio a conocer su deceso, pero no se dieron detalles.

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Por:Elizabeth González
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La causa de muerte de Nicholas Brendon fue revelada este martes 5 de mayo. El actor de ‘Buffy, la Cazavampiros’ falleció a los 54 años el 20 de marzo de manera inesperada.

Según el informe oficial, al que tuvo acceso People, la muerte de Nicholas Brendon fue natural y debido a una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva.

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“Nada parecía fuera de lugar o alterado”, decía el documento de la oficina del forense del condado de Putnam.

En este mismo documento, Todd Zeiner, médico forense a cargo del caso, reveló que Theresa Fortier, amiga del actor, se encontraba con él. Asimismo, detalló que fue ella quien llamó al 911.

"Theresa declaró que el fallecido tenía una tos persistente y se había automedicado. Ella le recomendó ir a un hospital, pero él se negó", escribió.

Los detalles de la autopsia

Tras la inesperada muerte de Nicholas Brendon, su cuerpo fue trasladado a la oficina forense, donde se le practicó la autopsia.

El examen médico determinó que el intérprete, de 54 años, tenía un “corazón notablemente agrandado, estenosis severa de la arteria coronaria derecha, estenosis moderada de la arteria descendente anterior izquierda y de las arterias circunflejas izquierdas, neumonía aguda e inflamación del intestino delgado. La inflamación del intestino delgado es probablemente secundaria a cambios isquémicos relacionados con el shock cardiogénico”.

Los videos que Brendon grabó desde la terraza trasera de su casa previo a su muerte, fueron un elemento clave en la investigación de su fallecimiento, ya que en ellos Todd Zeiner notó el “deterioro de la salud del intérprete”, quien tosía notablemente y tenía la voz ronca.

Según la American Heart Association, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es una acumulación de placa en las paredes de las arterias y es una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

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