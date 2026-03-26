Muertes de famosos Nicholas Brendon, de 'Buffy la Cazavampiros', fue encontrado muerto por amigo: parecía estar dormido Las autoridades dieron nuevos detalles sobre la muerte de Nicholas Brendon y aclararon si encontraron signos de violencia en el lugar de los hechos.

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Nuevos detalles sobre la misteriosa muerte de Nicholas Brendon, actor que interpretó a Xander Harris en la exitosa serie 'Buffy, la Cazavampiros', han salido a la luz.

El forense del condado de Putnam, Todd Zeiner, informó a People, a través de un comunicado, que el actor de 54 años fue encontrado sin vida el 20 de marzo por un amigo, del que no se reveló la identidad.

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Nicholas Brendon parecía estar dormido

Nicholas Brendon estaba en "una posición como si estuviera dormido" cuando fue hallado, informaron las autoridades.

El actor vivía solo y quien lo encontró es un "amigo de toda la vida que se había quedado a pasar la noche para cuidarlo".

Brendon tenía poco tiempo de haber perdido la vida cuando ella lo descubrió, "las pruebas indican que la muerte fue muy reciente. Los investigadores están revisando videos publicados recientemente como posible evidencia de una enfermedad previa.

¿Hay signos de violencia en la muerte de Nicholas Brendon?

Todd Zeiner afirmó a People que no hay indicios de violencia en la muerte de la estrella de 'Buffy, la Cazavampiros' y el forense añadió que en el lugar de los hechos no había nada que sugiriera que "la muerte fuera otra cosa que natural".

La familia de Nicholas Brendon dijo a Zeiner que él tenía antecedentes de afecciones cardíacas.

Harán autopsia a cuerpo de Nicholas Brendon

El cuerpo del actor ya fue trasladado para autopsia para dar la causa y forma definitivas de su muerte. Los resultados toxicológicos también están pendientes.

Nicholas Brendon ya había sufrido infarto

En el comunicado donde la familia anunció la muerte de Nicholas Brendon, se explica que él había enfrentado "problemas de salud" previos.

Nicholas reveló en 2023 que había sufrido un infarto y que padecía un "defecto cardíaco congénito", además del síndrome de cauda equina, afección neurológica que lo obligó a someterse a varias cirugías de columna.