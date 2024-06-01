Raphy Pina

Natti Natasha ventila primeras imágenes de Raphy Pina al salir de la cárcel: así fue su reencuentro

La dominicana compartió un tierno video del reencuentro que ella y su hija Vida tuvieron con Raphy al salir de prisión. El productor musical ya está en su residencia de Miami.

Ashbya Meré
Video Hija de Natti Natasha habla con Raphy Pina antes del “último paso a la libertad” de la cárcel: video

Raphy Pina está retomando su vida a pocos días de salir de la cárcel tras cumplir su condena, al haber sido encontrado culpable de posesión ilegal de arma de fuego.

Aunque el productor musical y su prometida Natti Natasha han compartido algunos momentos del tiempo que pasan juntos, este 31 de mayo publicó imágenes de cómo fue el reencuentro con Rafael Nieves tras salir de prisión.

En un breve video se aprecia a la pareja en compañía de su hija Vida Isabelle fundidos en un abrazo.

La cantante dominicana agregó el siguiente mensaje: "Nuestro reencuentro. 'Quiéreme menos', una de las canciones más valiosas e importante para mí, una bachata para honrar el amor, que a partir del 6 de junio también será de ustedes".

El reencuentro de Raphy Pina, Natti natasha y su hija Vida.
El reencuentro de Raphy Pina, Natti natasha y su hija Vida.
Imagen Natti Natasha/Instagram

Natti utilizó el tierno momento para promocionar su nuevo sencillo.

Fue el 24 de mayo cuando Raphy Pina confirmó que estaba libre y en su casa de Miami.

"Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo tres días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso", indicó.

"Aún estoy bajo la custodia federal del BOP (Negociado de Prisión de Estados Unidos) y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones", aclaró en su grupo de difusión de Instagram.

@nattinatasha

Nuestro reencuentro 🤍 #QuieremeMenos una de las canciones más valiosas e importante para mi, una bachata para honrar el amor, que a partir del 6 de junio también será de ustedes 🌼

♬ original sound - Natti Natasha
