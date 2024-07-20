Prometido de Natti Natasha hace importante anuncio a dos meses de salir de la cárcel

Video Primeras imágenes de Raphy Pina gozando de su libertad: así luce el prometido de Natti Natasha

Raphy Pina salió de prisión a finales de mayo tras cumplir su condena por ser encontrado culpable de posesión ilegal de arma de fuego. Sin embargo, seguía bajo custodia en casa al portar un grillete electrónico.

La mañana de este 20 de julio el prometido de Natti Natasha sorprendió a sus seguidores al mostrar un video en donde corta el brazalete para informar que terminó oficialmente su condena.

"Ayer fue mi último día y bañito 'acompañado' para cumplir mi sentencia", dijo en Instagram mostrando una imagen de sus pies en una aparente regadera.

Adelantó que el 22 de julio por fin podrá reaparecer en redes para compartir su experiencia en la cárcel y crear conciencia entre los jóvenes.

"El lunes les cuento y les dejo saber qué tan duro ha sido. Importante que los jóvenes que están en crecimiento en la vida presten atención también. Este fin de semana me disfrutaré con la familia como nunca. ¡Toque de queda lunes a las 6 PM!", sentenció en su mensaje.

Raphy Pina se quita el grillete tras cumplir condena. Imagen Raphy Pina/Instagram

El anuncio de su libertad

Fue el 24 de mayo cuando Raphy Pina confirmó que estaba libre y en su casa de Miami.

"Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo tres días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso", indicó.

"Aún estoy bajo la custodia federal del BOP (Negociado de Prisión de Estados Unidos) y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones", aclaró en su grupo de difusión de Instagram en ese entonces.