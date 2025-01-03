Natti Natasha es hospitalizada de emergencia: revela que el “dolor” la estaba “matando”

Video "Mamá no puede cantar”: Natti Natasha se funde en los brazos de su hija tras ser hospitalizada

Natti Natasha dio a conocer que tuvo que ser hospitalizada antes de la presentación que brindó en el Viejo San Juan, Puerto Rico, este 2 de enero.

La pareja de Raphy Pina compartió qué fue lo que le ocurrió mediante un mensaje en su cuenta personal de Instagram el mismo jueves.

“Hoy, a las 2 de la mañana, tuve que ir a emergencias por un dolor [de] vejiga que me estaba matando”, explicó al respecto.

Además, publicó una fotografía en la que se le puede ver acostada en una camilla, con los ojos cerrados y con una intravenosa.

“Sólo pensé que era un día especial de volver a los escenarios, de estar en mi segunda isla, que me ha adoptado como propia, y que puede demostrar que las mujeres tienen el poder”, comentó.

De acuerdo con el diario El Nuevo Día, la dominicana estuvo en el Hospital Menonita, en Caguas, donde “un equipo de médicos” la estabilizaron “para que pudiera participar en el evento”.

Natti Natasha recuperada y entregándose ante el público

Horas después de recibir atención por parte de los especialistas, Natti Natasha cumplió con su cita en la celebración llamada Fiesta del Pueblo.

Los presentes en la Plaza del Quinto Centenario desconocían lo que acababa de ocurrirle y la exponente del reguetón los deleitó interpretando temas como ‘Dura’ y ‘No me acuerdo’.

Sobre lo que ahí vivió, ella expresó en su misiva de la red social: “Gracias Puerto rico por el amor brindado, me lo disfruté de principio a fin”.

Igualmente, destacó que su pequeña hija, Vida Isabelle, “vio a su mamá por primera vez” en su faceta como artista.

En la plataforma digital, ella colgó varias instantáneas de esa noche, incluyendo algunas desde el camerino en las que sale con su retoño y Raphy Pina, quien salió de la cárcel el pasado junio.

Natti Natasha inició el 2025 en familia

Previo a atravesar un problema en su salud, Natti Natasha presumió que dio la bienvenida al 2025 al lado de sus seres queridos.

Ella posó frente al árbol de Navidad con Vida Isabelle, Raphy Pina y los descendientes de este, ‘Chingui’, Mía y ‘Monty’.

“Dicen que no fue mi mejor año”, reflexionó sobre el 2024, “¿les confieso algo? Muchos se equivocan. Es cuando más feliz me siento, cuando más completa estoy”.

“Tengo el amor que jamás imaginé en mi casa, sin discusiones ni controversia, tengo la hija más amorosa del universo y tengo el cariño de ustedes sin exigencias. ¿Qué más puedo pedir?”, añadió.

La estrella adelantó que lanzará su nuevo material discográfico, el cual calificó como “muy diferente” a todo lo que ha realizado, en febrero.