Nataly Umaña

Actriz de Tres veces Ana dice que regresa a vivir con su esposo tras serle infiel

Tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia, la actriz Nataly Umaña reveló que el fin de su matrimonio con Alejandro Estrada “no es una estrategia”. Aseguró que su relación presentaba dificultades desde tiempo atrás.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Matrimonio de actriz de Tres Veces Ana acaba en pleno reality: vive drama que no imaginó

Después de su salida de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, la actriz colombiana Nataly Umaña regresó a vivir con su esposo Alejandro Estrada. Este último la había terminado frente a su amante y en pleno reality semanas atrás.

Nataly Umaña, conocida por su papel en ‘Tres veces Ana’, aclaró que tanto ella como el actor son propietarios de la casa en la que viven. Por lo tanto, no entendía de dónde provenía el rumor de que “no tenía dónde vivir”.

“Obviamente estoy viviendo en la misma casa, a la gente le gusta inventar, pero yo ahorita salgo para mi casa , donde también vive Alejandro”, aclaró el 26 de marzo en el programa ‘Buen día, Colombia’, de RCN.

Ya habría un acuerdo sobre cómo repartirán sus bienes

La actriz detalló que en algún momento había discutido con Alejandro Estrada sobre cómo dividirían sus bienes en caso de separación, así como sobre el futuro de sus tres hijos (sus mascotas).

“Siempre habíamos hablado en temas legales de cómo nos íbamos a repartir las cosas en caso de una separación, quién se iba a quedar con nuestros hijos”, expresó.

“Tenemos las mascotitas. Habíamos hablado siempre que él se quedaba con Mágica, que es una gatita negra, y que yo me quedaba con Thiago y con Litana. Imagínate ya habíamos hablado de todo eso siempre. Ahora que esto pase, no sé, espérenme hablamos y miramos”, añadió.

Su separación no se trató de ninguna estrategia

La intérprete de 38 años reveló que su matrimonio de 12 años con el también actor ya venía deteriorándose y que habían buscado ayuda profesional para terminar la relación de manera adecuada.

“Lo nuestro ya venía mal y apagado, a él le duele que salga yo sacrificada (...) Nosotros veníamos teniendo terapia de pareja para terminar la relación. No era una terapia para ayudarnos, sino para saber dejarnos de una manera muy bonita, en paz, porque los dos somos los mejores parceros (amigos)”, confió.

Finalmente, Nataly Umaña reconoció que fue un error no entrar al reality estando separada. Sin embargo, insistió en que su relación con Alejandro Estrada ya estaba llegando a su fin. Además, prometió realizar una transmisión en vivo para hablar de su polémica ruptura.

“Cuando el amor empieza a transformarse y yo a no ser feliz, pues perdón en las casas. No sé qué quieren, ¿qué yo salga a decir mentiras? No. Yo tenía que ser coherente y congruente. Perdón por no haber llegado al ‘reality’ separada, pero Alejo y yo sabíamos que nuestra relación como pareja estaba mal”, sentenció.

