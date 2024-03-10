Esposo de actriz de Tres Veces Ana la termina en pleno reality frente a su amante: el fuerte momento

Video Matrimonio de actriz de Tres Veces Ana acaba en pleno reality: vive drama que no imaginó

Nataly Umaña y Alejandro Estrada protagonizaron un fuerte momento en La Casa de los Famosos Colombia, la noche de este domingo. Ante la mirada atónita de sus compañeros, el actor ingresó al reality show para encarar a su esposa tras atestiguar la infidelidad de ella con el modelo Miguel Melfi.

Alejandro Estrada recrimina a Nataly Umaña su falta de honestidad

El actor colombiano de 44 años entró a la casa con un "hola, Natalia" para "ante los ojos de todo Colombia" enfrentar el escándalo que lo rodea desde hace días ante los besos y caricias entre su esposa y Miguel Melfi, de 26 años.

"Te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación y, sobre todo, siempre confié en que podríamos superar cualquier adversidad", comenzó mirándola fíjamente a los ojos.

Estrada afirmó: "Te he visto todas las noches, he visto todo el reality... sobre todo me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado, antes o después".

Le recriminó su falta de "honestidad": "Si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor".

Alejandro Estrada termina su relación con Nataly Umaña tras infidelidad

El actor le informó a la actriz de Por Amar Sin Ley, que rompió en llanto, el fin de su relación.

"Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma, me vengo a hacer a un lado de tu vida, esta clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado", afirmó.

Finalmente, Alejandro Estrada "retiró todas sus promesas" y agradeció a Nataly Umaña con un beso: "Gracias por todo, te amo. Sé feliz, sé muy feliz. Ojalá esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida, chao, hasta siempre, hasta nunca".

Nataly Umaña rompe en llanto ante ruptura con Alejandro Estrada

La actriz aseguró "estar bien" tras el ingreso de su esposo: "Para nadie es un secreto, es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel y leal.

Umaña admitió con sus compañeros que Estrada es un hombre "del cual no puede decir nada" y agregó: "Las cosas iban cayendo. Por mi lado, yo estaba amargada, no lo hacía feliz... Él no es feliz conmigo y yo no puedo ser egoísta".