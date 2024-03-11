Polémicas de famosos

¿Quién es Nataly Umaña, actriz de ‘Tres veces Ana’ a la que su esposo terminó por infiel en reality?

La actriz se encuentra en la polémica luego de que el actor Alejandro Estrada la enfrentara por su infidelidad con el modelo Miguel Melfi.

La actriz Nataly Umaña comenzó un romance con el modelo Miguel Melfi dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Ante su infidelidad, el actor Alejandro Estrada enfrentó a su esposa en pleno reality, dando por terminado su matrimonio de más de 12 años.

¿Quién es Nataly Umaña?

Nataly Umaña Patiño nació el 3 de enero de 1996 en Ibagué, Tolima, Colombia. Además de actriz, la intérprete de 38 años es modelo y empresaria.

Estudió inglés en Londres y se graduó de la prestigiosa Academia de Música y Arte Dramático (LAMDA). Desde su debut en 2003, ha participado en obras de teatro de reconocidos autores como Shakespeare, Molière y Calderón de la Barca.

Aunque su carrera como actriz comenzó en su natal Colombia, fue hasta 2015 que obtuvo el reconocimiento del público latino tras su participación en la telenovela ‘Lo imperdonable’ (que puedes ver en ViX), donde actuó al lado de Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez dando vida a ‘Ireri Luna’.

‘Tres veces Ana’, ‘La bella y las bestias’, ‘Por amar sin ley’ y ‘Esta historia me suena’ se convirtieron en sus siguientes proyectos en México. Sin embargo, su participación en el reality show ‘La Casa de los Famosos Colombia’ la llevó a la polémica, luego de comenzar un romance con el modelo Miguel Melfi pese a estar casada con el actor Alejandro Estrada.

Nataly Umaña comenzó su carrera en Colombia. En 2015 debutó en las telenovelas mexicanas.
Nataly Umaña comenzó su carrera en Colombia. En 2015 debutó en las telenovelas mexicanas.
Imagen Nataly Umaña / Instagram

Su relación con Alejandro Estrada

La actriz comenzó una relación con Alejandro Estrada en 2012 durante el Carnaval de Barranquilla, Colombia. Al cabo de casi seis años de noviazgo, la pareja se comprometió en Central Park, Nueva York.

El 16 de noviembre de 2017, Nataly Umaña y Alejandro Estrada se casaron en Las Vegas, sellando su romance el 2 de junio de 2018 con una ceremonia religiosa.

Su ruptura se hizo pública el 10 de marzo en medio de la transmisión de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, ya que fue durante el reality que el actor encaró a su esposa frente su amante.

A pesar de que la pareja estuvo junta por más de 12 años, no tuvieron hijos en común. Fruto de una relación de su juventud, Alejandro Estrada se convirtió en padre hace 18 años.

Video Reguetonero habla sobre la supuesta infidelidad que tuvo con actriz de Tres Veces Ana: ¿tiene pruebas?
