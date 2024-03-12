Alejandro Estrada manda mensaje al amante de Nataly Umaña: “Jamás estaría con una persona casada”

Video Matrimonio de actriz de Tres Veces Ana acaba en pleno reality: vive drama que no imaginó

Tras su breve pero contundente entrada a ‘La Casa de los famosos Colombia’, en la que dio fin a su matrimonio de casi 12 años con Nataly Umaña, Alejandro Estrada envió un mensaje a Melfi, con quien la actriz le fue infiel dentro del reality.

Alejandro Estrada manda mensaje a Melfi

PUBLICIDAD

La noche del pasado 10 de marzo, en televisión nacional, Alejandro Estrada terminó a Nataly Umaña tras infidelidad de ella con el modelo panameño Miguel Melfi.

“Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, pero no retiro para nada los buenos deseos para ti, porque te mereces todo lo mejor. Sentí que merecías a un excelente hombre, y tú lo escogiste” dijo.

En su discurso, el actor no dedicó ni una sola palabra a Melfi, quien permaneció estático, como el resto de los habitantes, escuchando a Estrada.

Más tarde, aún ante las cámaras del reality, Alejandro Estrada ofreció disculpas a los padres de Melfi, citando algunas de las declaraciones que ellos dieron sobre los valores de su hijo en un programa colombiano.

"Quiero ofrecer disculpas a los padres de Melfi, los padres de este muchacho que salieron en 'Buen día Colombia' diciendo que era un buen chico que estaba bien educado, que tenía principios. De verdad discúlpenme", comenzó.

@canalrcn Alejandro Estrada no le dijo ni una sola palabra a Melfi; 😱 sin embargo, aprovechó las cámaras de #LaCasaDeLosFamosos para enviarles un mensaje a los padres del panameño. 😳 Sigue #LaCasaDeLosFamosos todas las noches por el Canal RCN y en vivo 24/7 por la app de ViX 💜 ♬ sonido original - CanalRCN



Estrada atribuyó nuevamente la infidelidad de su esposa y el modelo dentro de la casa a las emociones que surgen en programas como este; sin embargo, dejó clara su postura ante una relación con una persona casada.

"No es culpa de ustedes, es culpa de las emociones que se exacerban dentro de este tipo de realitys, cada quien toma sus decisiones. No estoy de acuerdo, por valores y principios, jamás estaría con una persona casada. Gracias Colombia", se despidió.

¿Nataly Umaña se burla de su ruptura?

La entrada de Alejandro Estrada dejó a los habitantes y al público en general impactados; sin embargo, parece que las cosas dentro de la casa se tornan más tranquilas pues Nataly Umaña y Melfie siguen igual de cercanos, incluso, durmieron juntos.

PUBLICIDAD

La actriz comienza también a tomar con humor lo sucedido pues durante una de las dinámicas dentro del programa, hizo referencia a que ahora ya no tiene casa.