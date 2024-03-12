Famosos

Alejandro Estrada manda mensaje al amante de Nataly Umaña: “Jamás estaría con una persona casada”

Dentro de La Casa de los Famosos Colombia, el actor no se dirigió a Melfi pero después le mandó mensaje a él y a su familia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Matrimonio de actriz de Tres Veces Ana acaba en pleno reality: vive drama que no imaginó

Tras su breve pero contundente entrada a ‘La Casa de los famosos Colombia’, en la que dio fin a su matrimonio de casi 12 años con Nataly Umaña, Alejandro Estrada envió un mensaje a Melfi, con quien la actriz le fue infiel dentro del reality.

Alejandro Estrada manda mensaje a Melfi

PUBLICIDAD

La noche del pasado 10 de marzo, en televisión nacional, Alejandro Estrada terminó a Nataly Umaña tras infidelidad de ella con el modelo panameño Miguel Melfi.

“Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, pero no retiro para nada los buenos deseos para ti, porque te mereces todo lo mejor. Sentí que merecías a un excelente hombre, y tú lo escogiste” dijo.

Más sobre Famosos

Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña
2 mins

Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal?: amigo de la cantante dice si es verdad que será tío
2 mins

¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal?: amigo de la cantante dice si es verdad que será tío

Univision Famosos
Nodal afirma que da “millones” a Cazzu para su hija tras ser acusado de pasarle “mísera” cantidad
3 mins

Nodal afirma que da “millones” a Cazzu para su hija tras ser acusado de pasarle “mísera” cantidad

Univision Famosos
Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna
0:56

Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna

Univision Famosos
Le dicen a Antonia de ‘Los Chicaneros’ que “evite darle besos en la boca” a su bebé y responde
0:55

Le dicen a Antonia de ‘Los Chicaneros’ que “evite darle besos en la boca” a su bebé y responde

Univision Famosos
Nodal desmiente a Cazzu y la acusa de "mentir" y "dañar" a su hija con sus declaraciones
4 mins

Nodal desmiente a Cazzu y la acusa de "mentir" y "dañar" a su hija con sus declaraciones

Univision Famosos
Alejandra Guzmán se operó de emergencia porque le "dio lata" la "colita": revela su papá 
0:57

Alejandra Guzmán se operó de emergencia porque le "dio lata" la "colita": revela su papá 

Univision Famosos
Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen
1:00

Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen

Univision Famosos
Cazzu sorprende al confesar por qué no le muestra fotos de Nodal a su hija
0:55

Cazzu sorprende al confesar por qué no le muestra fotos de Nodal a su hija

Univision Famosos
Hombre que atacó al abogado de Anahí revela detalles: afirma que le ofrecieron dinero por matarlo
2 mins

Hombre que atacó al abogado de Anahí revela detalles: afirma que le ofrecieron dinero por matarlo

Univision Famosos

En su discurso, el actor no dedicó ni una sola palabra a Melfi, quien permaneció estático, como el resto de los habitantes, escuchando a Estrada.

Más tarde, aún ante las cámaras del reality, Alejandro Estrada ofreció disculpas a los padres de Melfi, citando algunas de las declaraciones que ellos dieron sobre los valores de su hijo en un programa colombiano.

"Quiero ofrecer disculpas a los padres de Melfi, los padres de este muchacho que salieron en 'Buen día Colombia' diciendo que era un buen chico que estaba bien educado, que tenía principios. De verdad discúlpenme", comenzó.

@canalrcn

Alejandro Estrada no le dijo ni una sola palabra a Melfi; 😱 sin embargo, aprovechó las cámaras de #LaCasaDeLosFamosos para enviarles un mensaje a los padres del panameño. 😳 Sigue #LaCasaDeLosFamosos todas las noches por el Canal RCN y en vivo 24/7 por la app de ViX 💜

♬ sonido original - CanalRCN


Estrada atribuyó nuevamente la infidelidad de su esposa y el modelo dentro de la casa a las emociones que surgen en programas como este; sin embargo, dejó clara su postura ante una relación con una persona casada.

"No es culpa de ustedes, es culpa de las emociones que se exacerban dentro de este tipo de realitys, cada quien toma sus decisiones. No estoy de acuerdo, por valores y principios, jamás estaría con una persona casada. Gracias Colombia", se despidió.

¿Nataly Umaña se burla de su ruptura?

La entrada de Alejandro Estrada dejó a los habitantes y al público en general impactados; sin embargo, parece que las cosas dentro de la casa se tornan más tranquilas pues Nataly Umaña y Melfie siguen igual de cercanos, incluso, durmieron juntos.

PUBLICIDAD

La actriz comienza también a tomar con humor lo sucedido pues durante una de las dinámicas dentro del programa, hizo referencia a que ahora ya no tiene casa.

“Porque están recién bañaditos, pero esto empieza a oler Dios mío, como vivo en una casa, bueno vivía en una casa”, dijo entre risas sobre la entrada de perritos para que convivieran con los habitantes.

Relacionados:
FamososInfidelidadNataly UmañaAlejandro Estrada

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD